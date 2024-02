Rimini: Imago, il laboratorio al femminile che fa rivivere gli antichi testi

Imago, azienda riminese tutta al femminile, eccellenza del facsimile. In un vicolo di via Bertola, proprio nel cuore del centro storico, si nasconde una realtà con contatti internazionali: «Siamo l’editore specializzato nella restituzione moderna del grande patrimonio librario manoscritto». L’azienda s’impegna nella riproduzione in tirature limitate di antichi testi, altrimenti impossibili da consultare e, ancor più difficilmente, da possedere.

L’impresa si compone in tutto di 10 membri, «pochi, ma molto buoni», grazie alla collaborazione ed elasticità di tutto il gruppo, vige un’armonia palpabile. All’entrata una frase d’accoglienza: “Nelle nostre mani il ponte tra passato e futuro”, connubio fra alta tecnologia e antica artigianalità.

E inganna la piccola porta d’ingresso esterna in un vicolo nascosto: è un piccolo scrigno che cela molto più di quanto sembri.

Come nasce Imago?

«Nasce nel 2012 – racconta Barbara Bertoni, la fondatrice – sono laureata in economia e commercio in realtà, mi sono imbattuta in questo mondo quasi per sbaglio, ma quando ci sono entrata in contatto ne sono rimasta folgorata».

Chi sono i vostri maggiori compratori e collaboratori?

«Abbiamo moltissimi contatti con collezionisti a livello internazionale – Germania e Svizzera –, collaboriamo con la Bnf di Parigi, università e biblioteche americane, come la Morgan Library a New York. In Italia con Treccani e Utet; con la Società Dante Alighieri abbiamo progettato la Biblioteca di Dante, un piano di 9 anni, in cui ogni anno ci siamo impegnati a pubblicare un volume miniato della Divina Commedia, se si pensa che di questi ne esistano in tutto 30, questo vuol dire che 1/3 li abbiamo riprodotti noi».

Cosa distingue voi dai vostri concorrenti?

«Seguiamo tutto il processo: scegliamo accuratamente il manoscritto, prendiamo contatto con le istituzioni, catturiamo la sua essenza e la sua estetica tramite strumentazioni ad alta tecnologia in loco (fotocamera da 150 milioni di pixel), ne segue un’accurata digitalizzazione e selezione. Poi lo assembliamo e lo invecchiamo pagina per pagina; cresciamo e crediamo nel libro sin dall’inizio».

Cosa rende quest’arte tutt’oggi affascinante?

«Una volta si regalava un manoscritto come fosse un gioiello, che veniva poi trasmesso nel corredo dotale: una sorta di ‘gioiello culturale’. Una concezione che si sta recuperando: sempre più giovani ci commissionano libri come doni per le più svariate occasioni. La cultura è finalmente tornata motivo di sfoggio».

C’è stato un progetto più difficile di altri?

«Non posso che nominare il ‘Breviario Ercole 1° D’Este’, peril quale abbiamo lavorato 5 anni: lo stesso quantitativo di tempo che hanno impiegato all’epoca per produrre l’originale. Solo per la digitalizzazione alla biblioteca di Modena ci sono voluti 3 mesi».

Ce n’è invece uno che vi ha segnato più di altri?

«Certamente il libro manoscritto di Christine de Pizan, sembrava un perfetto parallelismo personale: vedova a capo di uno scrittorio femminile nel 1350, grazie al quale ha provveduto alla famiglia, ed è stata un punto di riferimento culturale per le più alte istituzioni della Francia. In tutto questo Christine era in realtà bolognese: quindi, è dall’Emilia Romagna che è partito questo forte spirito d’iniziativa nel settore, che io stessa sento scorrere in me. Siamo entrambe legate da un’attività tutta femminile, una forte vocazione, una grande passione e un triste lutto».

Cos’altro?

«È in corso un significativo progetto editoriale di natura multinazionale, che prevede la pubblicazione di un antichissimo manoscritto nel quadro di un patrimonio culturale condiviso con la Repubblica di San Marino. Poi incontri e donazioni di preziosi codici a Papa Francesco, al presidente Mattarella, al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e molti altri. Sembra che, libro dopo libro, Imago stia arrivando a ricoprire un ruolo degno dell’impegno che mette nel proprio lavoro. Costanza, determinazione, caparbietà. Fare ciò che ami e farlo con amore, questo è il segreto per arrivare in alto. Curare il piccolo e capire quanto anch’esso sia grande».