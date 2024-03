Rimini, il virologo Giacomo Gorini: “Burioni ha bocciato anche me, ho brontolato, poi però sono finito a Oxford»

«Genitori, non arrabbiatevi per la bocciatura dei vostri figli: mica è la fine del mondo». C’è da fidarsi se l’appello viene dal 35enne Giacomo Gorini, esponente della “meglio gioventù” riminese, nonché cervello in fuga da Cambridge ad Harvard passando per Oxford, dove si è distinto tra i padri del vaccino AstraZeneca. Il capolinea sembra ancora lontano, visto che a breve tornerà all’estero, mancando in Italia spazio di manovra per studiare farmaci di ultima generazione.

Ma perché parlare di brutti voti e delusioni con un talento del suo calibro? A gettare il primo sasso è stata una studentessa della facoltà di Medicina del San Raffaele di Milano che, nei giorni scorsi, ha affidato al web sonore critiche contro il pre test dell’esame di Microbiologia preparato dal virologo Roberto Burioni. Uno dei docenti, guarda caso, che ha messo sotto torchio anche Gorini. Fatto sta che su 408 candidati hanno superato la prova solo in 10, ovvero uno striminzito 2,45%. La prova, liquidata come ingiusta dalla ragazza, è usata da oltre un decennio da Burioni per scremare le fila prima dell’esame vero e proprio.

Gorini, mai avuto inciampi nel suo percorso da primo della classe?

«Nel febbraio del 2012 sono stato bocciato al pre test del professor Roberto Burioni. Son tornato a casa brontolando tra i denti che “non era giusto”. Ho telefonato a mio padre, il primo che chiamo dopo una prova ma lui, che è dottore, mi ha rimesso in riga. “Guarda Giacomo, che queste sono cose importanti da sapere”, ha detto invitandomi a riflettere. Avevo fatto cilecca sulla diagnostica del papilloma virus ma da allora la risposta si è impressa nella memoria a lettere capitali. Sceso a più miti consigli, mi sono rimboccato le maniche e di lì a poco ho superato l’esame».

Cosa insegnano i prof quando ci mettono in panchina?

«Guardando indietro, so che i docenti rigidi non sono tutti uguali. C’è chi brancola nel buio e chi, al contrario, ha le idee ben chiare. Ai primi ripenso con un brivido lungo la schiena, mentre i secondi mi suscitano ancora gratitudine perché son quelli che mi hanno formato. Chi non ha fatto esperienza delle due tipologie?».

Burioni continua a far strage agli esami, cosa ne pensa?

«Molto dipende dal test che usa a cui, peraltro, ho visto far ricorso in tante parti del mondo. Sono otto domande a scelta multipla da svolgere in 15 minuti e che vertono sui concetti fondamentali della disciplina. Si tratta di un meccanismo efficiente, per valutare la preparazione di base, prima della prova orale. D’altronde, se devi sostenere un esame di virologia ma non conosci il virus dell’epatite, cosa ci vai a fare? Alla fine della fiera non dimentichiamo che Burioni ha il merito di spiegare in modo semplice concetti molto complessi: è questo il più grande insegnamento che ho ricevuto. Diventare un prof come lui, sarebbe un onore per chiunque».

Mai stato docente?

«Ho formato diversi ragazzi e svolgo attività di mentoraggio. Al momento non sono interessato a diventare professore, però amo trasmettere conoscenza e per farlo mi sono recato anche nel carcere di Rimini: era il 2023».

Cosa direbbe ai genitori che, in caso di insufficienze dei figli, corrono a scuola con fiaccole e forconi?

«Che essere bocciati non è la fine del mondo perché nessun voto risulta profetico, né mostra la persona in toto: è solo l’istantanea di una preparazione che può migliorare. Ne sono la prova lampante».

Una qualità che vorrebbe se fosse insegnante?

«Quella di ispirare i giovani come sono stato ispirato io».