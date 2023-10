Le spiagge non possono essere regolate dalla direttiva Bolkestein. Il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio lo ha ribadito anche questa mattina a Rimini all'inaugurazione del Ttg. “La spiaggia è occupata solo al 33%, come emerso dal tavolo tecnico con le associazioni di categoria e quindi si è dimostrato che non è una risorsa scarsa. Andremo in Europa a farlo capire ai burocrati che non sanno neanche cosa è una spiaggia”.