Rimini, il sindaco: “Sale la tassa di soggiorno e sosteniamo l’aeroporto”

Sostegno all’aeroporto, trasporto pubblico potenziato e grandi eventi. Il Comune mette mano alla tassa di soggiorno 2024, un aumento che ha uno scopo dichiarato: investire nel turismo, migliorare la qualità della città e dei servizi. Un primo esempio lo si avrà nell’imminente “Capodanno più lungo del mondo” con il concerto al mare e il big da invitare sul palco. Mentre per futuro l’intenzione del sindaco Jamil Sadegholvaad è quello di dedicare risorse allo sviluppo dell’aeroporto per accrescere la quota di turismo internazionale che in questa stagione è stata determinate a fare segnare numeri positivi. L’imposta di soggiorno vale in media 9,4 milioni all’anno, con gli aumenti si conta di portarne a casa almeno due in più.

Sindaco, partiamo dall’inizio. Perché?

«L’adeguamento delle tariffe dell’imposta di soggiorno rientra nel discorso più ampio della formulazione dell’intera proposta di Bilancio 2024. Quattro i capisaldi: nessun aumento delle tasse per cittadini e imprese, mantenere forte e adeguato lo scudo della solidarietà sociale, assunzione di 30 agenti di Polizia locale, investimenti straordinari sulla città. Quest’ultimo punto motiva la scelta di aggiornare il contributo».

Il turista arriva, beneficia dei servizi ed è giusto che partecipi alla spesa. È questo il ragionamento?

«Ricordiamo che a Rimini, prima in Italia, il rapporto tra popolazione residente e turisti è di 1 a 49,33; significa che statisticamente su ogni riminese “pesano” annualmente anche i costi dei servizi pubblici di quasi 50 turisti. Beninteso, si tratta di un “impegno” che sul nostro territorio ha creato benessere, ricchezza e occupazione, ma che dall’altra parte ha naturalmente bisogno di essere continuamente ampliato, rilanciato, modernizzato. Prendiamo ad esempio questa stagione turistica, se Rimini è tra le pochissime città turistiche a fare segnare il segno più per arrivi e pernottamenti turistici nel 2023 lo deve al segmento estero sopra la media, attratto sicuramente dall’allargamento dei servizi e dalla completezza di una città rinnovata dal centro alla zona mare grazie agli investimenti pubblici».

Non teme che l’aumento possa avere effetti negativi sulle percentuali?

«Numeri alla mano, il tempo ha fugato i dubbi e le critiche di chi, una decina di anni fa, sosteneva che l’introduzione dell’imposta dei soggiorno avrebbe allontanato i visitatori. In realtà è accaduto l’esatto contrario: applicare l’imposta di soggiorno, che non grava su residenti e imprese locali, significa migliorare la qualità e dunque l’attrattività delle città turistiche e d’arte».

Un esempio concreto di prossimo utilizzo dell’imposta di soggiorno?

«La nostra città, grazie ai risultati in controtendenza registrati in questo 2023, potrà impiegare parte dell’imposta versata dai turisti, regalandosi un Natale e un Capodanno 2024 in cui al suggestivo spettacolo del centro storico tornerà ad affiancarsi il grande concerto di piazzale Fellini con un big della musica italiana (Biagio Antonacci, ndr)».

A questo punto manca l’ultimo tassello: dall’aumento sono attesi almeno 2 milioni in più rispetto ai consueti 9,4. Dove intendete investirli?

«Queste risorse avranno una destinazione turistica specifica. Verranno prioritariamente investite in massicce campagne di promozione internazionali, da condurre insieme ad altri soggetti pubblici e privati (ad esempio l’aeroporto “Fellini”) in armonia con l’obiettivo, capaci potenzialmente di garantire un salto quantitativo importante per ciò che riguarda gli arrivi dall’estero. Quindi serviranno a potenziare il trasporto pubblico anche analizzando la fattibilità di linee dedicate e di raccordo con il centro e con la zona mare durante i grandi eventi, a garantire un alto e adeguato livello di manutenzione del verde urbano, a sostenere l’organizzazione di eventi e manifestazioni dall’impatto internazionale-mondiale. Si pensi solo che nel 2024 Rimini ospiterà l’arrivo della prima tappa del Tour de France, tornerà a organizzare la Biennale del Disegno, darà gambe e sostanza alle iniziative culturali e artistiche legate alla candidatura a Capitale italiana della cultura 2026».

Le categorie del turismo chiedono coinvolgimento nelle decisioni.

«Sarà cura dell’amministrazione costituire luoghi e sedi di confronto periodico con gli albergatori e le associazioni di categoria per definire il migliore e più efficace modo di investire le risorse».