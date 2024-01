Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad si dimostra reticente nella spinta verso le “slow city”. «Dipende dalle città, ci sono realtà con un tessuto urbano lineare, Rimini per esempio è tutto fuorché compatta; dai Padulli a Miramare, dalla Grotta rossa a Viserba, queste sono zone con caratteristiche e necessità molto diverse, c’è bisogno di un’analisi mirata e non generalizzata, sì alle zone 30, no alle città 30».