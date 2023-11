Rimini, il sindaco Sadegholvaad: “Lo stadio? I proponenti hanno chiesto altro tempo”

Tempo di bilancio di previsione per il Comune di Rimini. Dopo l’approvazione in giunta di martedì 14 novembre, comincia formalmente il percorso amministrativo che lo farà arrivare nelle prossime settimane in consiglio comunale. La presentazione è stata a cura del sindaco Jamil Sadegholvaad: “Il Bilancio di previsione è l’atto amministrativo più importante che viene discusso nella sede del Consiglio comunale. E’ un documento tecnico e politico, perché da forma concreta alle intenzioni di ogni amministrazione comunale. Lo schema di bilancio di previsione 2024 che presentiamo oggi mette in rilievo la priorità che focalizziamo come obiettivo per l’anno prossimo, con i tre assi per centrarla. La priorità è continuare nel recupero e nello sviluppo economico diffuso dopo i due anni e mezzo di buio Covid. A fine 2023, da una prima indicativa proiezione, torneremo a sfiorare i 7 milioni di pernottamenti turistici. Ricordo a tutti che a fine 2020 eravamo a 3,9 milioni; nel 2021 a 5,2 milioni e lo scorso anno a 6,4 milioni. Nel 2024 l’obiettivo è quello di avvicinarci ulteriormente, al netto del mercato russo completamente annullato dal conflitto bellico, ai livelli pre-pandemici. Ma la nostra non sarà una corsa folle verso le sole ragioni della crescita economica: intendiamo condurre questo processo di ulteriore crescita mantenendo ben saldi i piedi nella solidità dell’investimento sul sociale e sulla scuola e, contemporaneamente, senza chiedere sacrifici nuovi ai riminesi in termini di incremento delle imposte. In soldoni, nel 2024 non vi sarà alcun aumento delle tasse locali”.

Stadio, aeroporto

Dall’incontro di oggi si ribadisce l’impegno sullo stadio Romeo Neri, l’attenzione allo sviluppo dell’aeroporto Fellini, “un po’ di rabbia” per i ritardi sul progetto del parcheggio Marvelli. Sul fronte stadio, risponde alle domande dei cronisti, la deadline per la presentazione del project financing da parte della società Aurora era a ottobre, “abbiamo sforato, i proponenti hanno chiesto ulteriore tempo. Se si tratta di due, tre mesi attendiamo e poi decideremo cosa fare”. Anche perché la proposta andrà valutata “attentamente”.

Lo scorso bilancio, ricorda Sadegholvaad, ha stanziato 2,5 milioni di euro che sono “trasferibili a un’opera funzionale” e l’amministrazione pensa allo spostamento della pista d’atletica, come da strutture contemporanee, con due aree opzionate in zona nord e sud della città. Per l’aeroporto Fellini ci sono le risorse di Ariminum e quelle della Regione, prosegue il sindaco: “C’è un’interlocuzione in corso” sull’impegno del Comune, “servono investimenti infrastutturali e la società di gestione ha messo in campo un dinamismo importante”. Soprattutto occorre “far sì che i voli arrivino”, da qui il focus sulle campagne promozionali. Infine il parcheggio interrato Marvelli, già finanziato e con i lavori aggiudicati, ma in attesa che il Tar si pronunci entro metà dicembre sul ricorso dei secondi classificati alla gara. “C’è un po’ di rabbia- ammette il primo cittadino - ma speriamo di risolvere”.