Rimini, il sindaco: «Israele è un amico che sta sbagliando»

RIMINI. «Israele è, per quello che mi riguarda, un amico che sta sbagliando. E ad un amico che sbaglia glielo devi dire. Prima glielo sussurri, poi glielo dici guardandolo negli occhi, poi glielo urli, se necessario». Così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ieri sera durante la discussione sull’ordine del giorno a tema Gaza in consiglio comunale. Ecco il testo dell’intervento del primo cittadino.

«Non avrei mai pensato da ragazzino che un giorno mi sarei ritrovato, a distanza di decenni, da sindaco della mia città, a parlare ancora del conflitto israelo-palestinese.

La questione palestinese fa parte della mia vita.

Io, di papà persiano, ho un nome arabo non a caso. La vicinanza della mia famiglia alla tragedia del popolo palestinese mi ha accompagnato sin da bambino.

Ho talmente a cuore questa questione che mi infastidisce vederla trasformata in una battaglia identitaria tra parti politiche. Il peggior servizio che possiamo fare al popolo palestinese in questa fase è trasformare il dibattito in una contrapposizione tra curve politiche. È importante che ci si confronti in maniera serena, lo dobbiamo a tutte le vittime della martoriata terra di Palestina. E di Israele.

Ogni vittima è figlia di uno scenario in cui le responsabilità sono tante, diffuse.

In medio oriente la questione palestinese ha molti padri: certamente Israele, certamente i paesi arabi, certamente logiche geopolitiche - che fosse l’Iran, che fossero gli Stati Uniti - che purtroppo hanno sempre visto il popolo palestinese vittima.

Le logiche contrapposte hanno sempre visto il popolo palestinese perdere la propria terra.

Il 7 ottobre 2023 è un giorno ignominioso, tragico, senza dubbio una delle pagine più vergognose della storia del medio oriente, ma la tragedia del popolo palestinese ha radici che affondano ben prima. Affondano nel 1948, con la ‘nakba’, ‘la catastrofe’, come dicono i palestinesi, nell’esodo forzato di 800mila palestinesi, nel conflitto che si è generato tra maggio 1948 e luglio 1949. È una storia lunga e complessa, e volerla ridurre ad un conflitto nato dal 7 ottobre 2023 è compiere un atto di disonestà intellettuale.

C’è una parte della classe dirigente israeliana che da sempre ‘sogna’, e lo dice apertamente, di ritornare alla ‘grande Israele’, che chiama la Cisgiordania giudea e samaria. Ci sono 700mila coloni, come loro stessi si definiscono, che mese dopo mese si sono impossessati delle terre di Cisgiordania.

Pensare che su Gaza sia in atto una guerra è sbagliato. Quella non è una guerra. La guerra è quando si confrontano eserciti.

Hamas è un’organizzazione terroristica che certamente non ha fatto il bene del popolo palestinese. Al contempo mi sembra che venga usata a pretesto per attuare dei disegni che sono stati più volte e pubblicamente illustrati da politici che guarda caso oggi fanno i ministri del governo Netanyahu. Disegni che esplicitamente prevedono l’annessione della Striscia di Gaza e della Cisgiordania, escludendo in origine la possibilità dei due popoli, due stati.

Abbiamo ormai preso dimestichezza con nomi di personaggi che fanno dichiarazioni allucinanti come Smotrich che ha detto “mi offro come boia del popolo palestinese”. O Itamar Ben Gvir che ha detto che “i palestinesi meritano solo una pallottola in testa”.

Credo che nessuno, in questa aula e fuori, possa accettare frasi di questo genere.

Io personalmente credo che Israele non possa e non debba essere un nemico di nessuno. Israele è, per quello che mi riguarda, un amico che sta sbagliando. E ad un amico che sbaglia glielo devi dire. Prima glielo sussurri, poi glielo dici guardandolo negli occhi, poi glielo urli, se necessario.

Sentire parlare di antisemitismo mi infastidisce, molto.

Questo è un Comune che da più di 60 anni porta avanti un progetto di educazione alla memoria straordinario. Due anni fa sono stato insieme agli studenti riminesi ad Auschwitz, Birkenau, nei luoghi dell’olocausto. Sono contento che il Comune di Rimini porti avanti con convinzione queste progettualità e credo che oggi più che mai sia necessario rafforzarle.

Ma come non dobbiamo dimenticare quello che è successo 80 anni fa, non possiamo non vedere quello che sta succedendo oggi. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo a chi verrà dopo di noi. Spesso mi sono chiesto com’è stata possibile la tragedia dell’olocausto? Cosa facevano le donne e gli uomini che hanno vissuto quell’epoca, perché non si sono ribellati? Forse non tutti sapevano. Oggi noi lo sappiamo. 62mila morti, 150mila feriti. Non voglio fare paragoni, ma quello che sta succedendo oggi a Gaza è sicuramente un eccidio.

Passando alla politica. La presidente Meloni pochi giorni fa alle nazioni Unite ha detto ‘Israele ha superato il limite, ha infranto norme umanitarie causando una strage di civili. Una scelta che l’italia ha più volte definito inaccettabile. Piantedosi: Israele ha superato ogni limite, gli effetti i sentiremo fino a qua, Israele ha spinto il conflitto otre il limite di ragionevolezza. Crosetto: Netanyahu sta sbagliando tutto. Queste sono parole della Presidente e di autorevoli ministri di questo Governo. Sulla strage di civili a Gaza non ci si può e non si deve dividere.

L’ordine del giorno del Consiglio Comunale è un atto di testimonianza, di solidarietà, di vicinanza ad una popolazione sola sotto il diluvio di missili.

Lo dobbiamo a noi stessi, alla comunità riminese, ma soprattutto lo dobbiamo a chi non ha la forza di difendersi»