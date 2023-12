Rimini, il sindaco insiste: “Servono più forze dell’ordine”

Da una parte il Sole 24Ore, dall’altra Italia Oggi, e in mezzo Rimini. Che una volta viene retrocessa al 51° posto e un’altra promossa al 21° posto. Per qualità della vita. Classifiche contraddittorie, quindi, quelle stilate dai due giornali in base ad un’analisi condotta su indicatori socio-economici comuni: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e salute, sicurezza, e cultura e tempo libero, che lo stesso presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, evidenzia con un certo risentimento: «Nulla di inedito visto che è tradizione che le due ricerche, nonostante si fondino su numeri, diano risultati spesso agli antipodi. Se, infatti, il quotidiano “Italia Oggi”, appena due settimane fa, ci avanzava di 16 posizioni rispetto al 2022, collocandoci al 21° posto, oggi “Il Sole 24 Ore”, sulla base degli stessi indicatori, ci indietreggia dal 46° posto, del 2022, al 51° attuale».

Lancia, comunque, un appello al governo il presidente della Provincia: «Se è vero che nel 1997 i reati furono 29.657 mentre oggi sono 21.118, erano 24.681 nel 2012, resta la necessità di un potenziamento concreto delle strutture e degli organici delle forze dell’ordine nelle aree attrattive e ad altissima intensità turistica come la nostra».