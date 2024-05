Rimini. Il sindaco: «Area della stazione tutta in videosorveglianza»

RIMINI. Telecamere, illuminazione, restyling urbano e pattugliamento. L’area, insomma, è sotto controllo. E’ quanto assicura il sindaco Jamil Sadegholvaad dopo l’aggressione del 39enne ucraino da parte del gruppo di ragazzini da cui è stato disarcionato dalla bicicletta e poi pestato sangue dopo aver suonato il campanello della bici per segnalare loro il suo passaggio. Aggressione violenta andata in scena venerdì sera davanti al ristorane l’Artrov, il cui titolare, Riccardo Bianchini, è intervenuto personalmente per soccorrere il ciclista ferito. Di fronte alla scena di ennesima violenza, il ristoratore ha chiesto al Comune di intervenute , contattando direttamente anche il sindaco.

«Il Comune ha attivato la videosorveglianza in tutta l’area della stazione - ricorda il primo cittadino - l’ha illuminata e sono in corso i lavori per la riqualificazione e rigenerazione del sottopasso sotto al grattacielo» sottolinea il primo cittadino, rilevando come l’area non sia certo abbandonata se stessa. Intanto, è in programma per oggi un incontro in Prefettura in cui si discuterà proprio del presidio del territorio.