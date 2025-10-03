Rimini, il senatore Marco Croatti è tornato in Italia: “Ora portiamo a casa tutti gli italiani” VIDEO

“Bentornato a casa, Marco!”. Lo scrive sui social il capogruppo del M5s Stefano Patuanelli che posta un video dove abbraccia il senatore riminese Marco Croatti appena giunto a Fiumicino dopo il viaggio sulla Global Sumud Flotilla.

“Ora portiamo a casa tutti gli italiani - ha detto Croatti alla stampa in aeroporto - veniamo da una nottata molto complessa anche umanamente, ma di questo ci sarà tempo per parlare. Ora l’importante è che tornino in patria i nostri connazionali, che si trovano in un centro ben identificato. Nel centro ci hanno schedato e monitorato, trasportati in dei furgoni e identificati con fotografie”.

Croatti ha poi scritto sui suoi canali social: “Attivisti pacifici che portavano aiuti umanitari per Gaza sono stati attaccati in acque internazionali da 20 navi da guerra israeliane e arrestati con mitra spianati. Ciascuno tragga le sue conclusioni.

Sono stato sempre insieme agli altri attivisti, siamo stati schedati e spostati su vari furgoni ed abbiamo avuto momenti difficili e di incertezza. Ora c’è rabbia, non sollievo, per essere tornato a casa e chiedo che si faccia quanto possibile per liberare tutti gli attivisti che sono detenuti illegalmente. A chi afferma che i parlamentari siano dei privilegiati dico che proprio per il ruolo diplomatico eravamo su quelle navi. Volevamo far pesare questa carica a livello di attenzione mediatica e per estendere la possibilità di avere canali comunicativi e contatti più diretti con la Farnesina; proteggere dunque tutti gli equipaggi. Direi che è stato così in queste settimane di navigazione, fino ad oggi, quando proprio per il nostro peso, forse ingombrante per Israele, ci hanno immediatamente liberati. Anzi si sono liberati di noi.

Ora c’è rabbia perché gli altri attivisti sono ancora detenuti, non riesco a pensare ad altro. Si tenga l’attenzione altissima e si compia ogni sforzo affinché siano liberati subito”.