Rimini, il racconto choc della vicepresidente della Provincia rapinata in casa: «Ladri di fianco al letto con la pistola puntata a mio marito. Ho sperato che non reagisse»

«Mi ha svegliato l’urlo di mio marito, mi sono girata e ho visto la pistola che gli puntavano contro. è stato uno choc terribile».

è stata rapinata in casa mentre dormiva, Daniela De Leonardis, vice presidente della Provincia di Rimini, nonché consigliera comunale eletta con Lista Jamil - Rimini Rinata. L’altra notte, due banditi armati di pistola a volto travisato, hanno minacciato la coppia dopo aver fatto irruzione nella villetta di via Porto Palos, il lungomare di Torre Pedrera. Sul fatto indagano i carabinieri di Rimini, il Nucleo investigativo, il Nucleo operativo e i militari della Stazione di Viserba, competente per territorio. I coniugi non sono stati picchiati né legati ma solo tenuti fermi sotto la minaccia dell’arma. I rapinatori indossavano i guanti per non lasciare impronte.

La villetta monofamiliare, al piano terra, ha un’attività economica, una pasticceria per la precisione, che quella notte era chiusa per turno. Sul posto però ci sono le telecamere di sicurezza del Comune. «Mentre uno dei rapinatori mi teneva la testa premuta sul cuscino, l’altro minacciava mio marito con una pistola».

L’irruzione

I malviventi sarebbero entrati da una finestra, con volto travisato, hanno preso orologi di marca e contanti. Probabilmente dell’est Europa, albanesi o macedoni, stando alle testimonianze. «Hanno agito a colpo sicuro - ha raccontato la vice presidente - sicuramente sapevano cosa portare via». «Mi hanno subito chiesto della cassaforte. Mi dicevano di stare calma che loro volevano solo i soldi e non ci avrebbero fatto del male. In quel momento speravo solo che mio marito non reagisse». I due rapinatori, descritti come uno giovane e magrissimo, l’altro più adulto ed esperto, sono entrati da una porta finestra. «Quello magro si è arrampicato dall’esterno fino al nostro piano. Non so come abbia fatto, un acrobata, perché è salito usando i fili della luce, ha spostato le piante che avevo e dopo aver scassinato una finestra è entrato. Poi ha gettato al complice le chiavi di casa e così il secondo è entrato dal portone d’ingresso principale. In silenzio sono arrivati in camera dove dormivamo e ci hanno svegliando minacciandoci con la pistola. Io mi sono un po’ agitata e quindi mi hanno premuto la testa sul cuscino per farmi stare zitta, poi mi hanno sfilato l’orologio dal polso. Li ho pregati di lasciare stare mia figlia. Hanno preso soldi e orologi e sono andati via». Daniela De Leonardis ha poi spiegato di non aver subito violenza. «Non erano aggressivi - ha raccontato - tanto che quando quello più anziano mi voleva togliere gli anelli dal dito, l’altro gli ha detto di fermarsi». Il tutto è durato una decina di minuti.

«Pensiamo alla sicurezza»

Tanti ieri mattina i messaggi di solidarietà arrivati alla vice presidente De Leonardis. «Il sindaco Jamil mi ha subito chiamata per rincuorarmi, vorrei che non si affrontasse però come al solito il problema della sicurezza con superficialità senza andare al cuore della questione. La sicurezza è una questione legata all’integrazione e alla possibilità di lavorare. Le forze di polizia sul territorio ci sono ma tutto è relativo. Servono deterrenti e misure di integrazione. Oltre alla cura del territorio, infatti come consigliere di zona stiamo cercando di eliminare tutte le vie senza uscita, quelle che finiscono nei campi, perché sono poco sicure».