Rimini, il Pronto Soccorso e le feste di super-lavoro: «Turni da 12 ore, chi viene qui vede tutti i giorni i nostri sforzi”

Turni massacranti e letti in più, così ospedale e pronto soccorso non collassano durante le feste. Anche se oltre al Covid e all’influenza, si registrano anche casi di polmonite batterica che colpisce in particolare pazienti anziani. A fare il punto della situazione è il dottor Gianfilippo Gangitano, responsabile della medicina di urgenza dell’ospedale “Infermi” di Rimini.

Dottor Gangitano, la situazione emergenziale dei giorni scorsi può dirsi rientrata?

«Si è trattato di episodi limitati nel tempo, in cui il pronto soccorso era stato preso d’assalto. Al momento non si registra più la crisi dei giorni scorsi, però certe notti sono foriere comunque di criticità per le tante persone anziane in attesa di ricovero. Difficile, tuttavia, fornire numeri precisi con un quadro in continuo divenire».

Il motivo scatenante è ancora la concomitanza di influenza stagionale e Covid?

«In realtà, non si tratta soltanto di virus, ma anche di quelle patologie stagionali batteriche che contribuiscono a riacutizzare i quadri di pazienti già molto esposti, in quanto fragili e anziani. È il caso della polmonite batterica che ormai è all’ordine del giorno. L’azienda sanitaria ha messo in atto delle strategie per controllare il numero dei ricoveri che comunque rimane sempre alto».

In quale modo siete corsi ai ripari?

«Innanzitutto abbiamo cercato di ridurre le scomodità, allestendo nei corridoi dieci letti di degenza e non delle semplici barelle. Una soluzione che ha decongestionato zone affollate, finché abbiamo preso alcuni spazi del pronto soccorso ortopedico a favore dei pazienti che avevano bisogno di essere isolati, causa Covid. Tutte misure varate per rendere più confortevole e dignitoso il ricovero, perlomeno nei limiti del possibile».

E in seguito?

«Alcuni reparti ci hanno offerto posti letto in day hospital mentre altri hanno aumentato tout court il numero dei letti. Dati alla mano, la delibera regionale consiglia un incremento del 10% in caso di crisi. Un’indicazione seguita quasi alla lettera da un’unità operativa dell’ospedale, passata da 40 a 43 posti letti. Ad essere coinvolti sono stati i reparti di Internistica, visto che nei ricoveri specialistici viene sempre garantito il posto letto come, ad esempio, dopo un intervento chirurgico o per una procedura interventistica cardiologica. Il discorso per noi era un altro: numerosi pazienti anziani avevano bisogno di esser seguiti per molti giorni in terapie farmacologiche mirate».

Avete potuto contare su trasferimenti verso ospedali di Comuni limitrofi?

«È stata avanzata una richiesta da parte nostra ma è mancata la possibilità di concretizzarla perché anche gli ospedali in provincia di Forlì Cesena e le strutture convenzionate con il sistema sanitario nazionale cesenate non godevano di disponibilità in esubero. È dunque mancata una terza via, ma i reparti internistici si sono subito messi in gioco».

Nei giorni più complicati, viste le attese, i parenti dei pazienti hanno mostrato scoppi d’ira abbandonandosi a reazioni offensive nei confronti di medici e infermieri?

«In questo caso abbiamo incontrato persone comprensive: la situazione, ma soprattutto i nostri sforzi, erano sotto gli occhi di tutti e anche le famiglie dei pazienti che assediavano il pronto soccorso hanno assistito a turni massacranti, come le 12 notturne 5 volte al mese».

Consigli in questi giorni di festa?

«Rinnovo l’invito sia alla vaccinazione anti Covid, sia a quella contro l’influenza stagionale, spronando tutti a utilizzare, se possibile, percorsi alternativi al pronto soccorso, qualora si tratti soltanto di escludere determinati quadri: meglio sfruttare quanto offre il territorio. Un esempio? Per sottoporsi a esami del sangue o radiografie al torace è possibile rivolgersi anche a strutture convenzionate, specie se è assente una sintomatologia tale da necessitare il passaggio al pronto soccorso».