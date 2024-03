Rimini, il progetto “Fiori e tragitti” ottiene un finanziamento regionale

Con determina dirigenziale dell’8 marzo 2024, è stata approvata la graduatoria del bando partecipazione 2023 della Regione Emilia-Romagna, in cui il progetto “Fiori e tragitti” presentato dal Comune di Rimini è stato selezionato su 43 progetti inviati alla Regione e finanziato attraverso i fondi regionali del bando “partecipazione”.

Il percorso partecipativo di co-progettazione che mira a realizzare nell’ex stazione ferroviaria di via Pascoli un hub interculturale con una forte caratterizzazione sociale ed ambientale, in grado di valorizzarne la vocazione storica al transito, all’incontro e allo scambio, potrà dunque prendere il via con un finanziamento regionale di 15mila euro che vede la proposta riminese al nono posto della graduatoria regionale

Il progetto “Fiore e tragitti” popone una rigenerazione multifunzionale, multi-target e con forti componenti di sostenibilità sociale e ambientale, come hub interculturale e intergenerazionale, adatto ad ospitare una serie articolata di funzioni. Un ambito in cui possono confluire nuove idee ed esperienze già vive attive sul territorio.

‘Intercultura, rigenerazione, ambiente – commenta la vicesindaca con delega alla partecipazione, Chiara Bellini - sono tre degli assi portanti di un progetto, ‘fiori e tragitti’, con grandi potenzialità, in un’area strategica della città. Il finanziamento ottenuto è un grande risultato, che segue mesi di lavoro intenso con gli uffici. Ora siamo nelle condizioni di avviare una sperimentazione attesa, che partirà proprio dall’incontro e dal confronto con i cittadini e le diverse associazioni e istituzioni coinvolte’.