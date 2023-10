Rimini. Il progetto, «all’aeroporto in un minuto sul People Mover»

Meno di un minuto dalla fermata del Metromare di Miramare all’aeroporto. L’azienda svizzera Intamin Transportation aveva presentato il progetto della monorotaia sopraelevata nel 2018. Un percorso che sulla carta si snodava da Rimini a San Marino con estensione del tracciato fino a Riccione. Ora torna sulla proposta con qualche importante “ritocco”.

Fuori Rimini

L’architetto e progettista Fernando de Simone spariglia le carte e cinque anni dopo propone un nuovo tragitto per la monorotaia che parte dalla stazione ferroviaria di Riccione, corre parallelo al Metromare, poi la deviazione per l’aeroporto Fellini e capolinea a Coriano oppure a Dogana di San Marino. Una proposta in aperta concorrenza con il recente progetto del Comune di Rimini di creare un tapis roulant, da 13,7 milioni di euro e lungo 600 metri, per collegare la fermata del Metromare al Fellini.

La monorotaia correrebbe sopraelevata e sostenuta a 5 metri di altezza da pali in acciaio (con diametro di un metro e installati ogni 35), Tempo da capolinea a capolinea circa 30 minuti.

Battaglia all’ultimo zero

Dati alla mano, il costo della linea è di circa 400 milioni. Una cifra che sosterrà chi si aggiudicherà la concessione, non i Comuni. «Con la velocità di 80 chilometri all’ora – spiega De Simone – servirà meno di un minuto dalla fermata Miramare all’aeroporto. Al contrario la velocità del tapis roulant è di 3 chilometri all’ora, cioè 13 minuti per macinare 600 metri, oltre al tempo per scendere dal metrobus e salire sul nastro».

Di seguito l’architetto fa il punto sui finanziamenti, affermando che «sarà facile intercettare finanziatori, attirati dalla concessione, della durata di 40 anni, per la gestione dei parcheggi lungo il tracciato».

E snocciola i dettagli: le vetture, del tutto automatiche, sono simili a quelle già realizzate a Bologna. Quanto alla capacità massima di trasporto oraria è di 1.200 persone per direzione fino a 5mila passeggeri. Il sistema «è governato da un computer che, a seconda del numero di passeggeri in attesa alle fermate, decide le vetture da impiegare. Il tutto con un risparmio notevole di energia elettrica, a differenza del tapis roulant. La velocità massima della monorotaia? Ottanta chilometri orari con una pendenza che varia in base alla morfologia del territorio». E ancora: «Vetture silenziose grazie alle ruote in gomma e dotate singolarmente di un motore elettrico. Una soluzione che riduce i costi di gestione e manutenzione per cui non basteranno i 300mila euro ventilati per il tapis roulant a fronte di una spesa totale di oltre 13 milioni. C’è poi la possibilità di modificare il tracciato con facilità, togliendo o aggiungendo pilastri di sostegno della monorotaia».

Singolar tenzone

Il tempo di realizzazione si aggira sui 30 mesi se lavoreranno, in contemporanea, una decina di imprese locali. Morale, il progettista respinge al mittente l’idea del collegamento pedonale automatizzato, quel tapis roulant tipico degli aeroporti internazionali, che sforna il disagio, specie per anziani o famiglie con bambini «di barcamenarsi stando in piedi con i bagagli».

De Simone tira ancora l’acqua al suo mulino. Sviluppandosi in altezza, le vetture e non devono vedersela con problemi di traffico né semafori o incroci. Da qui la sua disponibilità a partecipare a una gara europea «augurandosi che vinca il migliore».