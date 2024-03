Rimini. Il ponte ciclopedonale della Grotta Rossa sarà aperto prima di Pasqua

RIMINI. Sarà aperto prima di Pasqua, a Rimini, il ponte ciclopedonale sul Deviatore Ausa che collegherà la Grotta Rossa e la zona mare. Lo annuncia il Comune, spiegando che i lavori sono in fase «avanzatissima» per un’opera «molto attesa dai residenti della zona e da chi vi transita abitualmente». Con un’ordinanza, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha quindi disposto la regolamentazione della circolazione in vista dell’apertura dell’infrastruttura. Realizzato in affiancamento all’esistente ponte carrabile lungo la Strada Consolare 72, Rimini-San Marino, il ponte è stato progettato per garantire una continuità con il percorso ciclopedonale esistente, prima interrotto proprio in corrispondenza del Deviatore Ausa. L’intervento ha previsto la realizzazione di un ponte ciclopedonale composto da un impalcato con struttura metallica, che ha una lunghezza pari a circa 33,50 metri e una larghezza di 3,50 metri. L’infrastruttura è stata finanziata con un investimento di 443.000 euro con risorse assegnate dal ministero delle infrastrutture nell’ambito degli interventi delle “Ciclovie urbane” e per 100.000 euro con risorse comunali. «E’ un’opera fortemente attesa dalla città, che assicurerà un passaggio comodo, veloce e sicuro a chi si muove in bici o a piedi- commenta l’assessore alle Opere pubbliche, Mattia Morolli- Un collegamento cruciale e, allo stesso tempo, un segno tangibile della cura da parte dell’amministrazione comunale sul tema delle ricuciture urbane e della graduale trasformazione in senso migliorativo di tutte le aree delle città, di cui la Grotta Rossa rappresenta un chiaro esempio».