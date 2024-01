Rimini. Il piccolo Tommaso in cerca di una cura. Il padre: «In Italia sono in sei con la sua malattia»

Una cura per Tommaso, solo sei casi in Italia. Si chiama “Champ1” la mutazione genetica di Tommaso Palumbo, un bambino di tre anni residente a Gonzaga, comune della provincia di Mantova a pochi chilometri dall’Emilia Romagna. La sua famiglia è composta da mamma Elisa, insegnante, il fratellino Francesco di 6 anni e babbo Daniele, informatico di origine riminese che si è trasferito in Emilia nel 2013, dopo il matrimonio. «Ad oggi ci sono 150 persone nel mondo che sappiamo avere questa mutazione genetica scoperta nel 2015 - spiega il 39enne Daniele -. Un numero che equivale allo 0,0000015% della popolazione mondiale, a fronte di soli 6 casi rilevati in Italia».

Palumbo, che sintomi ricorrenti comporta la Champ1?

«Un quadro molto ampio che va dal ritardo cognitivo alla perdita del linguaggio sino a crisi epilettiche, oltre a sordità, ipotonia o problemi alla vista. Tommi, ad esempio, non parla e ha una forte tolleranza al dolore, per cui va accudito di continuo».

Come avete scoperto la patologia di Tommaso?

«Prima della nascita non sono stati riscontrati particolari problemi, fatta eccezione per la posizione podalica assunta dal sesto mese di gestazione, ma che nel 21° secolo non costituisce un problema. Un altro leit motiv ripetuto dai medici era la piccolezza del bambino, il che tuttavia non ci ha spaventato perché neanche noi genitori siamo mai stati dei giganti. Nessuna nota stonata, dunque. Era il 2020, l’anno della pandemia ma mia moglie si sottoponeva regolarmente a due controlli al mese. Per stare tranquilli, abbiamo persino rinunciato al parto in casa, l’unico a cui avrei potuto assistere, considerando i vincoli anti Covid. La verità è emersa soltanto diversi mesi dopo la nascita, grazie all’esoma, uno screening genetico che viene prescritto quando tutto il resto ha fallito. Nello specifico, il test individua mutazioni patogeniche in geni che sono porzioni del Dna codificanti le proteine. Nel caso di Tommi la proteina è troncata, un po’ come se leggendo un bel libro la narrazione si interrompesse di colpo».

Senza perdersi d’animo, ha creato l’organizzazione di volontariato Champ 1 Foundation - Europe, di cui è presidente.

«Esistono tre organizzazioni con sede rispettivamente negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Italia, sorte nel 2018, 2022 e 2023. La “nostra” nasce circa un anno fa, come costola di quella attiva negli States. Due gli obiettivi: sensibilizzare su questa rarissima mutazione genetica e lanciare una raccolta fondi su GoFundMe, per supportare la ricerca scientifica. Finora abbiamo raccolto circa 10mila euro, soprattutto grazie ad aziende, e tutti i proventi sono stati devoluti all’associazione con sede in Europa. La prima convention europea, per famiglie e ricercatori, si è tenuta invece nel luglio scorso vicino al Lago di Garda. Creare una rete resta il punto essenziale dei nostri sforzi».

Prossimi passi?

«Nel giorno dedicato alla ricerca per la Champ1, che cade il 20 marzo di ogni anno, chiederemo alla città di Rimini di illuminare di viola un monumento, per tenere desta l’attenzione sul tema».

Una sua riflessione?

«Champ1 è solo una delle tante malattie che non avevano un nome fino a poco tempo fa. Dobbiamo avere speranza nella ricerca e pensare che Tommaso possa recuperare qualcosa con una terapia genica, confidando sempre nel meglio. Il tempo è di fondamentale importanza perché il cervello si sviluppa in giovane età. Dobbiamo tentare, è fondamentale trovare una cura per questa generazione di bambini. Al più presto».