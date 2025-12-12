Rimini. Il Pd dona mille euro per Gaza

Il Partito Democratico di Rimini, insieme all’On. Annalisa Corrado, alla Vice-Segretaria Regionale PD Emma Petitti, a EducAid e alla CGIL Rimini, ha organizzato una serata di testimonianza e riflessione dedicata alla pace e alla drammatica situazione in corso a Gaza. Un momento intenso che ha visto la partecipazione di oltre duecento persone, accomunate dal desiderio di ascoltare, comprendere e offrire un sostegno concreto.

Durante l’incontro, l’On. Annalisa Corrado ha raccontato la sua esperienza a bordo della Flotilla, restituendo una testimonianza diretta e toccante di ciò che sta accadendo nei territori colpiti dal conflitto. Gli interventi hanno delineato un quadro umano e drammatico, sottolineando quanto coraggio e speranza siano essenziali per mantenere vivo il dialogo e immaginare un futuro di pace.

La serata si è conclusa con una cena solidale che ha permesso di raccogliere 1.000 euro, interamente devoluti alle attività della ONG riminese impegnata a Gaza a sostegno dei bambini e delle persone più vulnerabili, vittime innocenti di una guerra che continua a ferire l’intero pianeta.

«È nei momenti più difficili che si misura la forza di una comunità. La grande partecipazione a questa iniziativa dimostra che Rimini non volta le spalle al dolore, ma sceglie di esserci. Vogliamo continuare a creare spazi di confronto, solidarietà e impegno concreto, perché solo così possiamo contribuire a costruire ponti di pace. Ringrazio tutte le realtà che hanno collaborato e tutte le persone che hanno scelto di partecipare a questa serata importante per la nostra città e per chi oggi soffre a Gaza», commentano Giacomo Gnoli, segretario PD Città di Rimini, ed Emanuele Bianchi, responsabile Europa PD Città di Rimini.

Il Partito Democratico di Rimini ringrazia la CGIL Rimini, EducAid, Annalisa Corrado e tutte le cittadine e i cittadini che hanno contribuito a rendere possibile questo appuntamento così significativo.