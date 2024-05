Rimini, il panetto di hashish con la foto di Maradona e la serra in casa: due arresti

Ieri sera i Carabinieri di Rimini hanno proceduto all’arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, di un giovane di origine nordafricana.

Il giovane veniva notato, a Miramare, raccogliere un oggetto abbastanza voluminoso occultato tra alcune piante e metterlo repentinamente nella tasca della tuta da ginnastica che indossava, dopo di che veniva affiancato da un altro giovane ed insieme proseguivano verso la spiaggia.

I militari procedevano al controllo dei due giovani, all’esito del quale, nella tasca sinistra della tuta da ginnastica del primo ragazzo notato, veniva rinvenuto un panetto aperto di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso di 94,47 grammi, confezionato in cellophane trasparente con sopra l’adesivo di una fotografia di Diego Maradona, conservato in un sacchetto grigio dei rifiuti. Il controllo sul secondo giovane portava a ritenerlo totalmente estraneo allo spaccio.

Lo spacciatore veniva dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rimini, in attesa di essere sottoposto al rito per direttissima che sarà celebrato nella mattinata odierna presso il Tribunale Monocratico di Rimini.

Anche 40enne riminese arrestato

Sempre ieri i Carabinieri hanno proceduto all’arresto nella flagranza di reato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di un quarantenne riminese. In particolare, i militari operanti hanno eseguito una perquisizione locale facendo accesso nell’abitazione del giovane, ove all’interno di una camera appuravano la presenza di una serra artigianale, con lampade, sistema di ventilazione, fertilizzanti per la coltivazione delle piante, nonché di una ventina di piante di marijuana con infiorescenza. Nel corso della perquisizione si rinvenivano inoltre circa 40 grammi di infiorescenza già essiccata di marijuana. L’uomo è stato trattenuto in stato di arresto presso la propria abitazione, in attesa del Giudizio direttissimo fissato per la mattinata di oggi.