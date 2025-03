Rimini, il nuovo punto Digitale Facile al mercato coperto

Arriva direttamente fra i banchi del mercato coperto il nuovo punto Digitale Facile che si aggiunge agli altri 7 già presenti nel territorio comunale. La scelta di allestire lo sportello in un luogo legato alla vita quotidiana è nata dall’esigenza di far conoscere il servizio ad una più vasta gamma di cittadini e di far capire concretamente che le attività proposte sono alla portata di tutti, perché lo scopo del progetto è promuovere l’inclusione digitale.

Favorire l’accesso di tutti ai servizi pubblici digitali significa consentire ai cittadini di esercitare la propria cittadinanza usando in modo consapevole gli strumenti tecnologici, in base ai bisogni individuali.

I cittadini potranno ricevere aiuto nell’utilizzo di base dei dispositivi (smartphone, tablet, PC), nella registrazione e nell’utilizzo dell’Identità Digitale (Spid o Cie) e del Fascicolo Sanitario Elettronico, nel rilascio telematico dei certificati anagrafici, nella fruizione delle risorse digitali della Biblioteca (e - book e audiolibri), nella presentazione online di istanze per sostegni e contributi, nei pagamenti digitali e in tutti i servizi che richiedono l’accesso a piattaforme digitali.

Il Punto sarà a disposizione, ad accesso libero, nelle giornate del martedì e mercoledì dalle 8 alle 13.