Rimini, il marito la minaccia con il coltello, salvata dal figlio

Si aprirà il 27 giugno prossimo il processo immediato a carico di un 63enne siciliano residente nel Riminese accusato di aver maltrattato per anni la moglie. Con accessi di ira, minacce di morte e aggressioni fisiche frenate alle volte solo grazie all’intervento del figlio, l’uomo aveva reso la vita della donna impossibile. Secondo le indagini dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, l’uomo con condotte reiterate nel tempo aveva ridotto la moglie in uno stato di prostrazione fisica e psicologica tale da far prevedere epiloghi drammatici. “Adesso ti taglio la gola, perché sei una poco di buono”, le aveva urlato contro un pomeriggio del marzo scorso, impugnando un coltello. Un episodio dei più gravi in cui era dovuto intervenire il figlio della coppia allarmato dalle urla della mamma. Quando il ragazzo era riuscito a disarmare il padre atterrandolo, il 63enne non si era dato per vinto e in preda ad una collera ingiustificata aveva tentato addirittura di passare per vittima. L’uomo infatti avendo capito che da lì a poco in casa sarebbero arrivati i carabinieri chiamati dalla moglie e dal figlio, aveva preso a ferirsi da solo sbattendo la testa contro il camino. La sua idea era quella di simulare un’aggressione e non finire indagato. “Tu sei un uomo morto che cammina” aveva minacciato il figlio che gli aveva tolto di mano il coltello.

Nulla da perdere

Un affronto che nella mentalità del 63enne doveva essere pagata con la vita sia dalla moglie che dal ragazzo.

Aveva iniziato ad urlare ad entrambi i familiari dicendo loro che dovevano morire prima di lui e che li avrebbe fatti fuori, tanto non aveva nulla da perdere. Anzi avrebbe chiesto aiuto ad un altro familiare facendo intendere di voler usare metodi vendicativi quasi fosse in un’antica faida. Solo grazie all’intervento dei carabinieri, le continue minacce e i maltrattamenti in famiglia si erano ridotti.

La donna però ai militari aveva raccontato tutto quello che era stata costretta a subire. Finito indagato e interrogato alla presenza del difensore, l’avvocato Fabio Spiotta del Foro di Rimini, il gip ha accolto la richiesta della Procura di giudizio immediato e ha fissato l’udienza il prossimo 27 giugno.