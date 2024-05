Rimini, il mare tra anguille, tartarughe e rifiuti. Arriva il festival dei cittadini attivi

RIMINI. Raccolta di rifiuti lungo il fiume e sul fondo del mare, rilascio di anguille, laboratori per l’autocampionamento delle acque di balneazione. Per gli amanti del mare e della cittadinanza attiva arriva Into the blue, Sea life fest 2024, organizzato da Fondazione Cetacea (in collaborazione con il Club Nautico Rimini) e in programma dal 6 al 17 giugno. Quest’anno sarà attivo anche un laboratorio mobile in largo Boscovich.

Difficile dare conto tutte le iniziative in programma. Eccone alcune. Sabato 8 giugno alle 10, raccolta dei rifiuti lungo il Marecchia, punto di ritrovo Ponte degli Scout lato via Predil; alle 17 l’inaugurazione dell’aula mobile FiuMare in largo Boscovich; alle 21 al Club Nautico la presentazione dei risultati del progetto giornalistico finanziato dalla National Geographic society sull’esplosione del fenomeno granchio blu.

Domenica 9 due appuntamenti legati alle tartarughe. A Rimini, alle 10 si parlerà di come gestire la presenza delle tartarughe marine in ambienti altamente antropizzati con il cambiamento delle abitudine di nidificazione: negli ultimi anni, infatti, si sono registrati diversi casi di deposizione delle uova su spiagge del nord Adriatico, come è successo nel 2019 poco a nord di Pesaro. A Riccione, sempre alle 10, visita all’ospedale della Fondazione Cetacea a Riccione. Nel pomeriggio, alle 16, in largo Boscovich, corso gratuito di fumetto.

Il rilascio delle anguille

Lunedì 10, alle 15, largo Boscovich, laboratorio per ragazz* sul ciclo biologico delle anguille: al termine ci si recherà a 500 metri dalla costa per il rilascio delle anguille riproduttrici.

Venerdì 14, talk dal titolo “Il futuro del cibo/Il cibo del futuro”, con degustazione. Sabato 15, focus sulle plastiche e le microplastiche con iniziativa di volontariato per la raccolta di rifiuti in spiaggia. Domenica 9, in mattinata ci sarà la pulizia della scogliera adiacente il Marina di Rimini con il club subacqueo Gran Blu, nel pomeriggio, focus sui cambiamenti in Adriatico per definire lo status attuale e le prospettive future, in serata la proiezione di un documentario sul problema dei rifiuti.

Acque e balneazione

Lunedì 17, “Incontro con i microbiomi” in collaborazione con l’università di Bologna: in mattinata ai partecipanti verrà fornito un kit per l’autocampionamento e il filtraggio delle acque di balneazione, nel pomeriggio ci sarà un incontro con i ricercatori.

Dal 6, sulla spiaggia libera, sarà visitabile la mostra fotografica della National geographic explorer Elisabetta Zavoli “An alien at my table”, in cui si parla del granchio blu e delle strategie di resilienza messe in atto dalle comunità locali per contenerne l’avanzata e trasformarlo in risorsa.