Rimini, il mare d’inverno e lo spaccio: vende marijuana in un bagno

Giovedì sera la Polizia di Stato di Rimini ha denunciato a piede libero un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed invasione di terreni ed edifici. Alle ore 22.40 circa, una volante transitando in Viale Toscanelli veniva avvicinata da un passante che segnalava delle persone sospette e travisate che si introducevano all’interno di uno stabilimento balneare. I poliziotti procedevano al controllo dello stabilimento balneare trovandovi all’interno un giovane con circa 3,34 grammi di sostanza stupefacente di marjuana.

Vista la situazione si procedeva ad un controllo dell’abitazione dove veniva sequestrata altra sostanza stupefacente, nonché un bilancino di precisione e materiale di confezionamento. In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva denunciato in stato di libertà per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.