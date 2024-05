Rimini, «Il governo ci dia più forze dell’ordine». La lettera del sindaco a Meloni

«Un’iniziativa popolare per chiedere al governo rinforzi permanenti di polizia. Un patto bipartisan tra istituzioni e cittadini affinché il Riminese abbia l’attenzione e le dotazioni che merita». Un annuncio in piena regola quello del sindaco Jamil Sadegholvaad. Lanciato, lunedì sera, nel corso di un’assemblea pubblica tenutasi nella sala della chiesa parrocchiale di Rivazzurra, davanti ad un centinaio di residenti.

Terminato l’elenco delle opere da realizzare e in fase di costruzione, dal tratto 6 (piazza Gondar e via Siracusa) del Parco del mare, pronto per l’estate, al tratto 7 (da via Siracusa fino a via Latina), in partenza in autunno, fino al piano di salvaguardia della balneazione i cui lavori, per la realizzazione dei due nuovi presidi idraulici a Bellariva e a Rivazzurra, partiranno in autunno, il sindaco è passato al tema sicurezza. Garantendo ai presenti che, nei prossimi giorni, riunirà l’assemblea dei sindaci «per decidere il mezzo e il modo migliore per condividere con i cittadini, le imprese, le associazioni e i sindacati questa iniziativa».

