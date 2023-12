Rimini, il dottor Mangianti va in pensione: l’omaggio di pazienti, familiari e dipendenti

Il dottor Mangianti va in pensione stretto dall’abbraccio di Viserba.

Dopo 41 anni trascorsi al servizio della sua comunità, il medico di famiglia Gilberto Mangianti ha appeso il camice al chiodo. Ad attendere il 69enne fuori dal suo ambulatorio, ieri mattina, c’erano pazienti, familiari e dipendenti che hanno organizzato un rinfresco con brindisi davanti all’ambulatorio in un clima festoso nonostante gli occhi lucidi e il magone generale. Imbarazzato e commosso, Mangianti ha ringraziato tutti per la pazienza con cui è stato sopportato negli anni. Tra i doni ricevuti fiori e anche una poesia.

La storia

Mangianti, che è originario di San Giuliano mare, anzi della Barafonda, si è laureato nel 1980 all’università di Bologna specializzandosi in Geriatria a Modena nel 1985. Appassionato di calcio aveva giocato anche in Terza categoria dopo aver militato nel San Giuliano calcio negli anni Settanta. Uomo schivo ma dal cuore d’oro, ha iniziato la carriera medica sostituendo il dottor Quinto Sirotti in via Dati a Viserba. Poi si è trasferito in via Polazzi 22 prima da solo, più tardi con altri colleghi. Da allora non ha più abbandonato la cittadina che ha visto fiorire.

Grande affetto

Come precisa la segretaria dell’ambulatorio, Claudia Marconi, al suo fianco da 13 anni: «Il dottore è uno stimato professionista e un uomo di altri tempi. Di poche parole, a tratti cariche di acuta ironia. Spesso bastava uno sguardo a fine turno per comprendere il carico dell’impegno svolto». Riconosce che il lavoro è mutato nel tempo perché a visite e prescrizioni si sono aggiunte scartoffie burocratiche. Il che, forse, ha dato al medico la spinta per voltare pagina e dedicarsi ai suoi passatempi: dalla bici al trekking sino alla fotografia. «I pazienti sono dispiaciuti e disorientati – sottolinea la segretaria – perché ha sempre avuto una parola di conforto per tutti, ma nessuno come lui merita la pensione».

La famiglia Gasperoni, ad esempio, lo ringrazia perché non ha fatto mancare la sua presenza nel momento buio della pandemia. E c’è chi, come Marina Pasini, lo considera membro della famiglia per avere aiutato con visite in notturna il figlio, all’epoca 11enne, poi finito in ospedale. L’85enne Pio, invece, gli è grato perché monitorando il suo respiro gli ha permesso di curare l’amato orto. Da tutti l’augurio di macinare chilometri in sella alla bici per godersi la pensione.