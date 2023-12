Rimini, il delitto di Pierina: «Un secondo box in garage in uso alla coppia di vicini»

«Valeria ha in uso un box di un’altra inquilina che qui abita solo saltuariamente dove parcheggia la propria auto. Come lo usava lei poteva usarlo anche il marito». Dopo giorni di relativa calma, un altro residente della particolare enclave di via del Ciclamino, dove la notte del 3 ottobre scorso è stata assassinata con 29 coltellate Pierina Paganelli, sgancia quella che sembra essere un’altra bomba di una certa potenza. Per capire se ha lo stesso tonnellaggio di quella esplosa con la visione delle telecamere della farmacia San Martino che hanno probabilmente ripreso l’omicida mentre andava a gettare l’arma del delitto, lo si saprà presumibilmente nelle prossime ore.

L’uomo che ieri al microfono di Emanuele Casta per “Mattino cinque” ha fatto questa rivelazione, si è infatti detto pronto a mettere a disposizione degli investigatori della Squadra mobile e del sostituto procuratore Daniele Paci, titolare dell’inchiesta, tutte le informazioni in suo possesso. Non si spiega, però, perché abbia dovuto attendere oltre due mesi per raccontare «questo segreto» che, a suo dire, pesa come un macigno sui residenti «perché tutti conoscono questa verità».