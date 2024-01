Rimini, il delitto di Pierina. Manuela: “Dalla tv passa il messaggio che sono un’assassina” VIDEO

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Mi sono chiesta, è questo quello che passa dalla televisione? Chi mi conosce sa che non è assolutamente possibile questa cosa. Chi non mi conosce mi guarda dalla tv e dalla tv passa questo: che io sono un’assassina, che potrei essere un’assassina, e per me è una cosa inconcepibile”, ha detto la donna che ha ribadito: “Sono preoccupatissima in particolar modo per mia figlia, ma anche per mio marito, gliene ho parlato e lui ha la sua ferma decisione di non muoversi di qui e di aspettare, io non so cosa farò. Mia figlia psicologicamente è completamente a terra, è una settimana che sta fuori di casa perché non vuole stare qui. Ho paura per me e ho paura a lasciarla sola. Io che sono rimasta sola a 15 anni ho avuto una vita d’inferno, senza mamma. Non vorrei che capitasse a lei per una cosa così, che io non ho fatto. Io non ho fatto niente. Poi non mi sono comportata bene, ma non sono un’assassina, c’è molta differenza”. A proposito degli attacchi ricevuti sui social e nella lettera anonima ha aggiunto: “Sono convinta che la mia frequentazione con Louis e questo accanimento esagerato riguardo all’assassinio siano collegati. Penso che una persona possa fare errori nella vita ma da qui a essere assassina ne passi. In più stiamo parlando di una persona, mia suocera, che ho sempre rispettato e amato tantissimo. Tutti quelli che mi conoscono lo sanno. Se una persona si accanisce così tanto contro di me probabilmente è per quello che passa per la tv, oppure è un folle e allora devo avere ancora più paura”.