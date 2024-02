Rimini. Il deejay: “Ho subito due trapianti di midollo osseo, così sono rinato grazie ai miei donatori”

Ha subito due trapianti di midollo osseo, uno in pieno lockdown. «Da allora non perdo occasione per essere grato alla vita». Il 39enne Matteo Pignataro ha affrontato un dramma doppio con tutta la forza e l’incoscienza della giovinezza. Originario della Puglia, Matteo arriva a Santarcangelo nel 1996.

Adora la musica e lavora come dj nei templi del divertimento ma appende la consolle al chiodo, nel 2010, il giorno in cui chiede all’allora fidanzata di sposarlo. Vulcanico, abituato agli sforzi, volta pagina lavorando nella sua impresa edile, finché si manifestano i sintomi della leucemia, in primis la spossatezza.

Non immagina tuttavia che possa trattarsi di qualcosa di grave. È il 2016. Da 19 anni educatore in parrocchia, è anche ministro dell’Eucarestia. La diagnosi arriva come una doccia fredda ma lui non si scompone, è convinto che ce la farà.

Seguono 4 mesi di attesa per trovare un donatore compatibile in un match perfetto che si verifica una volta su 100mila. Se ricordare quelle giornate suscita un’ondata di emozioni, non lo dà a vedere.

Alla Papa Giovanni XXIII

Ora ha un lavoro part-time per la Papa Giovanni XXIII e di sera organizza eventi come dj. «Il primo trapianto mi ha portato via 11 mesi, tra ricoveri e visite, - rammenta - più altri 9 per rimettermi in forze. Non è stato facile: per contrastare la leucemia vengono azzerate tutte le difese immunitarie e si è costretti a vivere in una sorta di bolla». Il primo donatore è un ragazzo tedesco di 27 anni mentre la seconda, che nel 2020 lo salva da una nuova malattia, sarà una ragazza 26enne della stessa nazionalità. Da allora non lo abbandona la sensazione di vivere tante vite in una. «Dopo il primo trapianto ho cambiato il gruppo sanguigno, assumendo quello del donatore - spiega ancora Pignataro - ma la sorpresa maggiore è arrivata al secondo step: ora il mio sangue al 90% è quello di un soggetto di sesso femminile». L’importante, prosegue, è «non mollare» anche se i medici ti mettono davanti al peggio e per lungo tempo finisci per mangiare cibo sterile e ricevere visite ridotte ai minimi termini. Quando la malattia torna a bussare alla sua porta, il mondo è sprofondato nel lockdown e il trapianto slitta tre volte in base ai vincoli anti Covid. Matteo mantiene i nervi saldi. Già dopo la prima donazione va in giro, con la flebo per la chemioterapia sotto l’ascella, fa murales in pieno luglio sotto al sole cocente e va a ballare di sabato in discoteca, salvo ritrovarsi con la polmonite di lunedì. «Mi è servito – spiega senza rinnegare nulla – per sentirmi di nuovo vivo. Mi tuffavo persino in piscina appena la struttura chiudeva il pubblico, come se una muta potesse preservarmi da tutto. Volevo vivere ed ero fatalista. Non ho permesso alla leucemia di fermarmi e anche se ho dovuto cambiare lavoro, non potendo più fare il muratore, non mi sono mai arreso».

Terzo tempo

Nel terzo tempo della sua vita, va nelle scuole per sensibilizzare alla donazione e usa una comunicazione incisiva con un linguaggio realistico. Non smette di sorprenderlo che nel database i maggiori donatori siano i tedeschi, seguiti dai texani. Un dettaglio che gli pare grottesco considerando il Texas «una terra violenta dove vige la pena di morte e tanti girano armati». Segno che in Italia bisogna cambiare l’approccio alla comunicazione, ribadisce ancora il 39enne, ricordando il mega party che ha organizzato raccogliendo 75 donatori in 3 ore, l’equivalente di sei mesi di una campagna di sensibilizzazione nella Provincia di Rimini. Anche quando si reca nelle scuole è convinto che si attiri più attenzione se non si indora la pillola, tant’è che una volta, per far sollevare le teste dei ragazzi chine sui cellulari, ha alzato il volume della cassa fino a frastornare tutti con il fischio del microfono. Nascondere la testa sotto al sabbia non fa per lui. Non c’è tempo da perdere, perché si può iscriversi al registro donatori solo entro il 36° anno non compiuto e la vita, afferma con convinzione, è troppo preziosa per non dare una mano a chi sta soffrendo.