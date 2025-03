Rimini, il cuore d’oro di Cittadinanza Onlus per il centro per bambini con disabilità in Kenya - Gallery

Quando Simona, Cristina, Patrizia, Emmanuela, Alessia, Andrea e il presidente Maurizio Focchi si sono messi in moto destinazione Nairobi per inaugurare il centro per bambini con disabilità Paolo’s Home Riruta, hanno pensato che arrivare a mani vuote non sarebbe stato un bel gesto.

Così, hanno coinvolto tante persone chiedendo di mettere il cuore in valigia e partire simbolicamente con loro sostenendo il progetto che avrebbero visitato di persona nella capitale del Kenya.

Il gruppo ha deciso di lanciare una raccolta per il centro per bambini con disabilità sostenuto da Cittadinanza Onlus, associazione riminese che da oltre 25 anni opera per la salute mentale ed i diritti delle persone con disabilità.

Quello che né lo staff di Cittadinanza né i viaggiatori si aspettavano era il risultato sorprendente che in poche settimane è stato raggiunto. Ciascun viaggiatore ha messo in campo le sue risorse: c’è stato chi ha scritto articoli, chi ha coinvolto altre realtà di cui fa parte, chi ha documentato il viaggio, chi ha lanciato e raddoppiato una raccolta collegata con la sua azienda... ed è successo, grazie a tutte le persone che si sono lasciate coinvolgere dall’iniziativa, qualcosa di straordinario. L’obiettivo di raccogliere 20.400 euro per garantire per tutto il 2025 proprio il funzionamento del nuovo centro diurno, è stato largamente superato. In poche settimane ne sono stati raccolti oltre 36.000.