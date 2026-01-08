Rimini, il Comune: “Oltre 100 tonnellate di sale impiegate nella notte”

Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio è stato effettuato lo spargimento di sale per il disgelo delle strade sulla viabilità comunale. In una nota il Comune di Rimini annuncia che “complessivamente, sono stati impiegati circa 15 mezzi spargisale tra viabilità principale dell’area urbana e del forese. Nell’area urbana sono state interessate anche le principali aree a parcheggio. Nella sola notte sono stati impiegate oltre 100 tonnellate di sale. Lo spargimento del sale, a cura di Anthea, sarà ripetuto anche nelle prossime notti, in base all’evolversi delle condizioni meteorologiche”.