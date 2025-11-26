Rimini, il Comune acquista il diritto di superficie dell’ex colonia Murri

L’acquisizione per 588.000 euro del diritto di superficie dell’ex colonia Murri è una delle novità del bilancio preventivo del Comune di Rimini presentato questa mattina alla stampa. Decisione, spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad, che si inserisce in un progetto complessivo sulle colonie, tra demolizione dell’ex Enel, slittata di qualche mese alla prossima primavera, per ricavarne una nuova piazza, e bando sinergico per ex Novarese-Talassoterapico, che si punta a pubblicare l’anno prossimo una volta che il Talassoterapico verrà sdemanializzato. Non solo. Con un investimento di 100.000 euro Palazzo Garampi avvia uno studio per acquisire anche due hotel in disuso, in corso di identificazione, nella zona sud, a Miramare.

Sull’ex colonia Murri, “uno dei buchi neri della zona mare”, entra più nel dettaglio il primo cittadino, c’è “un discorso avanzato con la curatela fallimentare” per l’acquisizione del diritto di superficie che permetterà all’amministrazione di “avere il pallino in mano e decidere come rilanciarla”. Il sindaco si dice ottimista, anche perché non sono stati espressi particolari interessi da parte dei privati al curatore. Per cui l’immobile, che era di proprietà comunale, tornerà a Palazzo Garampi per “dargli un futuro migliore”. Per l’ex colonia Enel, già acquisita dal Comune, prosegue Sadegholvaad, si lotta ancora contro la burocrazia. Dopo la rimozione del vincolo paesistico regionale, è infatti scattato con l’acquisizione pubblica quello della Soprintendenza perché l’immobile ha più di 70 anni. Così la demolizione è slittata appunto da gennaio alla primavera. A bilancio ci sono comunque ulteriori 1,5 milioni di euro per la nuova piazza.

Su Novarese-Talassoterapico l’obiettivo è pubblicare il bando nel 2026 e fare “un ragionamento organico” sull’area, precisa il sindaco, perché il rilancio dell’ex colonia passa per la sdemanializzazione del Talassoterapico, per la quale è in corso il confronto con l’Agenzia del demanio.