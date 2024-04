Rimini, il comitato No antenne: «Salute a rischio e paesaggio sfregiato»

«Le antenne della telefonia? Il Comune corra ai ripari predisponendo una mappa delle aree disponibili». La proposta viene da Claudio Cerquetti del comitato “No antenne Rimini” che, a tre anni dalla fondazione, conta circa una trentina di membri più attivi oltre a un nutrito numero di simpatizzanti.

Cerquetti, al netto delle battaglie condotte, scorge un punto di debolezza che azzoppa i comitati?

«Non voglio criticare nessuno ma c’è chi scende in piazza solo a difesa del proprio orticello, ovvero contro un’antenna che sarà installata nella propria zona di residenza, e chi invece ha una chiave di lettura ben più precisa sulla questione dell’elettrosmog».

Esistono ancora i tanti gruppi che avevano dato vita al suo?

«Qualcuno si è perso per strada ma ne resistono almeno sette, considerando solo Rimini».

La questione dell’elettrosmog si dipana a livello nazionale e i Comuni hanno una limitata voce in capitolo...

«L’assessorato all’ambiente di Rimini ha mantenuto il dialogo con i vari comitati e di questo va dato pienamente atto. Tra l’altro il Municipio ha inviato delle convocazioni per partecipare alla presentazione del piano antenne. Tornando al nodo della problematica, è vero che i Comuni possono fare molto poco, non solo in ragione della legge Gasparri ma anche di questa continua ingerenza nazionale gravata da uno spiccato verticismo normativo. A mio avviso però le amministrazioni comunali si fossilizzano su questo “molto poco” mentre il molto poco è - pur sempre e comunque - maggiore di zero».

A suo avviso, allora, cosa potrebbe fare in più il Comune di Rimini?

«Indicare i luoghi dove installare i pennoni, creando aree dedicate, a fronte di investimenti e tempo speso con esperti. Le norme dicono che il gestore di telefonia offre un servizio di primaria necessità, quindi equiparato alla consegna di acqua o gas, perciò deve essere agevolato nel suo servizio. Un punto non discutibile ma che concede un margine di manovra. Come? Si tratta di anticipare le richieste stilando una mappa ma anche cercando di piazzare vari ripetitori sullo stesso palo. Sempre meglio questa soluzione che veder spuntare come funghi troppe antenne vicino allo stesso asilo».

Perché contrastare i pennoni?

«Non solo per tutelare la salute dei cittadini ma anche per evitare la svalutazione di immobili acquistati con i sacrifici di una vita».

L’Arpae controlla gli impianti, questa non è una garanzia sufficiente per i comitati?

«La tecnologia è in continua evoluzione e certi cambiamenti sono rilevabili con difficoltà. Resta il fatto che i picchi vengono compensati da momenti di minor traffico il che allontana la preoccupazione generale ma ci vorranno almeno 20-30 anni per valutare i danni derivanti dall’uso massivo di queste apparecchiature, in primis valutando l’aumento dei tumori in una stessa zona».

Altri danni?

«Lo sfregio al paesaggio e al turismo è incalcolabile, tanto nei centri storici che in mezzo alla natura e al fondo restano comunque troppi dubbi: qual è la contropartita in termini di benefici per tutti questi rischi? C’è un enorme guadagno in termini di pubblicità per le aziende coinvolte e poi? Lo zero assoluto».

