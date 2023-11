La colonnina di mercurio in piazza Tre Martiri arriva fino a 22 gradi. Si sta addirittura in maniche corte. Stride non poco questo scenario ancora quasi estivo con il lavoro che è già in corso a Rimini: gli operai stanno montando le luminarie per il Natale. Saranno accese il 25 novembre, giorno in cui si inizierà a pattinare su ghiaccio su tante località della costa. Sempre che con questo caldo si riesca a mantenere le piste ghiacciate.