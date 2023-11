Rimini. Il Campo Lavoro Missionario riapre Casa Natale

Quando Festività fa rima con Solidarietà. Sabato 2 dicembre, alle ore 15, alla presenza del Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi e dell’assessore Kristian Gianfreda del Comune di Rimini, sarà inaugurata, in Via Giovanni XXIII n. 11 la Casa Natale del Campo Lavoro Missionario, spazio d’informazione e confronto ma anche bella opportunità, ormai ben nota a tanti cittadini riminesi, per effettuare acquisti solidali in vista delle Festività di Fine Anno.

Casa Natale resterà aperta tutti i giorni, festivi compresi, dal 2 Dicembre al 9 Gennaio con orario 9.30-12.30 e 15.30-19.30 (giornate di chiusura 25-26 Dicembre e 1-6 Gennaio). Merita una visita: libri, giocattoli, bigiotteria, abbigliamento, articoli per la casa. Tanti oggetti donati dagli amici del Campo che si potranno portare a casa con un’offerta minima consigliata a beneficio dei nostri missionari che operano nei paesi poveri del mondo e di tante famiglie riminesi in difficoltà.

Dopo l’edizione 43 della grande raccolta porta a porta svoltasi lo scorso mese di marzo, il Campo Lavoro è proseguito nel corso dell’anno con una pluralità di iniziative, piccole e grandi, nelle diverse località. Ricordiamo la partecipazione alla manifestazione “Rimini Antiqua” l’ultima domenica di ogni mese, il Mercatino estivo dei bambini in Piazza Tre Martiri, il “Mercatino delle ragazze” nella sede di Via Zavagli sempre a Rimini, il “Magazzino del Rustico” a Santarcangelo, il “Magazzino 13” a Rimini Lagomaggio, i vari mercatini organizzati a Riccione, Verucchio e altrove. Tante occasioni per promuovere quelle che sono da oltre 40 anni le parole d’ordine dell’associazione: economia solidale, riutilizzo delle risorse, nuovi stili di vita. Ma che hanno anche consentito, sommando le risorse dell’anno precedente, di raccogliere aiuti per un totale di 236 mila euro utilizzati per sostenere 21 progetti umanitari di missioni, parrocchie, associazioni in Africa, America Latina, Ucraina nonché per portare una boccata d’ossigeno a tante famiglie indigenti residenti sul nostro stesso territorio.

Come sottolinea il presidente dell’associazione, Gabriele Valentini, tutto lascia ben sperare che gli stessi buoni risultati possano ripetersi anche il prossimo anno. Molto dipenderà da quelli che saranno i prezzi di mercato dei materiali conferiti. Intanto si stanno già scaldando i motori nei diversi centri di raccolta, anche con l’inserimento di nuovi giovani volontari che si stanno appassionando al Campo. L’appuntamento la 44a edizione della grande raccolta pro missioni è per il 13 e 14 aprile 2024.