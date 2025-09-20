Rimini. Il “Bus della pace” viaggia sulla linea 11

Un autobus non trasporta soltanto passeggeri: può veicolare anche valori, idee e simboli. È con questa consapevolezza che Start Romagna ha deciso di celebrare il 21 settembre, Giornata Internazionale della Pace, istituita nel 1981 dalle Nazioni Unite e che oggi, in un mondo segnato da conflitti, bombardamenti e atrocità, assume un’urgenza ancora maggiore. Il payoff aziendale di Start Romagna – “Nella giusta direzione” – in questa occasione acquisisce una valenza nuova e più intensa. Evoca il viaggio quotidiano dei mezzi pubblici e, al contempo, indica la rotta di una comunità che sceglie la pace come proprio orizzonte.

Per rendere concreto questo messaggio, Start Romagna ha scelto di colorare interamente con le tinte dell’arcobaleno – simbolo della bandiera della pace – un autobus in servizio sulla linea 11 di Rimini.

Anche la scelta dell’itinerario non è casuale: si tratta di un percorso storico del territorio che, per questa iniziativa, richiama direttamente l’articolo 11 della Costituzione italiana, quello che sancisce con fermezza che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa”.

Il “bus della pace” diventa così simbolo dell’intera azienda e di tutto il territorio romagnolo: un messaggio comunitario e condiviso, espresso attraverso la concretezza quotidiana del trasporto pubblico.

«Viviamo in un tempo in cui il concetto di pace assume un valore esistenziale – commenta il Presidente di Start Romagna, Andrea Corsini –. Ognuno di noi ha il dovere di utilizzare i propri strumenti per prendere posizione e far sentire la propria voce. Noi, in Romagna, lo facciamo colorando un nostro autobus con i simboli della pace: un mezzo che, oltre a trasportare persone, veicola un messaggio sociale, consapevoli di muoverci, come recita il nostro payoff, nella giusta direzione».

L’autobus, per sua natura, è un luogo collettivo e d’incontro, dove ogni giorno persone diverse per età, lingua, cultura e storie personali viaggiano fianco a fianco, praticando il rispetto reciproco. Il “bus della pace” vuole ricordare che la pace è un impegno quotidiano che coinvolge tutti da vicino e di fronte al quale non possiamo voltare lo sguardo.