Rimini. Il biliardo entra a scuola, istruttori durante l’ora di ginnastica all’Einaudi

Nei prossimi giorni partiranno i corsi sotto la guida di istruttori specializzati, in corrispondenza delle lezioni di Scienze motorie. Al battesimo del fuoco, nei giorni scorsi, era presente anche Luciano Naldi, presidente regionale della federazione. «Per prima cosa -esordisce Cristian Gasparotto, referente del progetto, nonché docente di matematica e giocatore tesserato – sfatiamo pregiudizi ormai datati: il biliardo è uno sport a tutti gli effetti che mette al bando ambienti equivoci, fumo o scommesse. Non solo coniuga divertimento e impegno ma, se svolto con serietà, coinvolge fattori come strategia, intelligenza e precisione». In particolare, rimarca ancora l’insegnante, quest’attività potenzia concentrazione, coordinazione e capacità geometriche aiutando infine nella gestione dell’emotività. Non per nulla l’origine dell’espressione “Calma e gesso” deriva dal gioco del biliardo: prima di un tiro difficile, il giocatore prende tempo e valuta il da farsi strofinando con il gesso la punta della sua stecca.

Ma c’è dell’altro perché verranno coinvolti anche allievi seguiti dal sostegno «fermo restando che, in tarda primavera, la Fisbb organizza un campionato annuale dedicato proprio a ragazzi con disabilità». Previsti infine a Cervia i campionati regionali riservati a studenti. Chiaro il prossimo obiettivo: «Proporre l’iniziativa alla sede santarcangiolese dell’istituto, il Molari».