Rimini. Il Bike Park registra 58mila accessi per il deposito bici nel 2023

RIMINI. Parcheggio custodito e noleggio di biciclette, officina ciclo-meccanica, bar, deposito bagagli, ricarica delle bici elettriche, lavanderia, cargo bike a noleggio. Sono i servizi 365 giorni all’anno del Bike Park di Rimini, struttura dove cittadini e turisti possono scoprire e trovare un insieme integrato di servizi e opportunità per muoversi con semplicità sul territorio in sella a una bicicletta, in un luogo strategico per la sua vicinanza alla stazione. Sono sempre più apprezzati i tanti i servizi del Bike Park di Rimini che chiude il 2023 con numeri in crescita: 58mila accessi per il deposito della bicicletta, 6 mila per il noleggio bici, 11mila accessi per il servizio di deposito bagagli, 25mila utenti per il servizio bar. Un trend in aumento per tutti i servizi offerti e in particolare per quanto riguarda bar e noleggio.

Nel corso dell’anno 2023 sono stati mantenuti e implementati i servizi di deposito biciclette, un padiglione della struttura è dedicato esclusivamente al deposito, che può contenere fino a un massimo di 160 bicilette, qui vi sono stalli dedicati e numerati con ordine progressivo. Al cliente che desidera depositare il proprio mezzo viene consegnato un talloncino numerato corrispondente al numero di stallo; quando il cliente desidera ritirare il proprio mezzo consegna il proprio talloncino numerato e gli viene consegnata la propria bicicletta. In tal modo è garantito l’ordine e la sicurezza sul ritiro della propria bici.

Nell’ottica di fornire un servizio di buon livello alla clientela, nel corso del 2023 è stato operato una costante manutenzione sulle biciclette messe a disposizione per il servizio di noleggio (monomarcia, a sei marce o elettriche, cargo bike). Al cliente che accede al servizio, viene consegnata la bicicletta desiderata, illustrate le modalità d’uso, le conseguenze in caso di danni o furti e consegnata una catena per chiudere la bicicletta. Inoltre, per tutto l’anno è restata in vigore la convenzione con Trenitalia che prevede uno sconto del 30% per titolari di abbonamento regionale Tper e titolo di viaggio con destinazione Rimini, convenzione rinnovata anche per tutto il 2024.

Anche il servizio di ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa 7 giorni su 7, 10 postazioni di ricarica biciclette elettriche, negozio accessori, nuovo servizio di lavanderia e un piccolo bar ha visto migliorare le sue performance con la risoluzione delle diverse richieste di riparazioni per qualunque tipo di bicicletta. Nel corso del 2023 è stato implementato il magazzino ricambi, sono stati stipulati accordi con alcuni produttori al fine di diventare punto di servizio per alcune tipologie di prodotti specifici.

E per chi è di passaggio e vuole fermarsi anche solo per alcune ore in città, il servizio bagagli è stato ampiamente utilizzato durante tutto l’anno. Una possibilità in più per scoprire il territorio in bicicletta in una città che è un paradiso per gli amanti delle due ruote.