Rimini, Ieg: un utile di 23,3 milioni di euro nei primi tre mesi del 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2024. I ricavi ammontano a 88,9 milioni di euro, +15,4% rispetto al primo trimestre 2023. La posizione finanziaria netta ammonta a 60 milioni, in miglioramento di 11,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2023. “Il Gruppo - si legge in una nota di Ieg - cresce per effetto della componente organica generata dai maggiori volumi conseguiti attraverso lo sviluppo della linea di business degli eventi organizzati, che ha positivamente influenzato l’attività captive della linea dei servizi correlati, rispetto a risultati sostanzialmente omogenei consuntivati, nei due periodi, dal comparto congressuale”.

Ieg chiude il periodo con un utile pari a 23,3 milioni di euro, in aumento di 9,4 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, in cui si attestava ad un utile di 13,9 milioni di euro.