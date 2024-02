Rimini, Ieg ha una agenda ricca: “Circa 100mila presenze tra febbraio e marzo”

Fiere e congressi a targa Italian exhibition group tengono “costantemente animata” Rimini tra febbraio e marzo. La società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza si appresta infatti a ospitare tre grandi manifestazioni, le prime due dedicate al food and beverage, la terza a energie rinnovabili ed efficientamento energetico. “In totale - sottolinea il presidente di Ieg Maurizio Ermeti - tra febbraio e marzo fiera e palacongressi calamiteranno sul territorio quasi 2.000 aziende per circa 100.000 presenze attese.

Un vero e proprio anticipo di primavera”.

Si parte domenica 18 febbraio con Beer and food Attraction e Bbtech expo, con oltre 600 brand espositori e al loro interno due ulteriori eventi centrali per il comparto che a loro volta richiameranno in città professionisti da ogni parte d’Italia: l’International Horeca meeting di Italgrob e i Campionati della cucina della Federazione italiana cuochi.

Dal 28 febbraio all’1 marzo è la volta di Key energy con 800 brand e 120 eventi in calendario, una manifestazione, precisa Ermeti, che “cresce a ritmo serrato. Nel 2024 in fiera ci sarà inoltre la contemporaneità di Dpe international electricity expo, sul mondo della generazione, trasmissione e distribuzione di elettricità. Entrambe precedute, il 27 febbraio, dal debutto di Key choice - unlock the future of ppa, in calendario al Palacongressi per dare spazio ad un evento b2b che si candida a fondamentale momento di incontro sul tema dei nuovi Power purchase agreement, gli accordi per la fornitura a lungo termine di energia.

Ancora, il 2-3 marzo e il 9-10 la fiera si accenderà dei colori del Festival dell’Oriente per arrivare a Enada Primavera, dal 12 al 14 marzo e a Mir, dal 7 al 9 aprile. Sul fronte congressuale, oltre a raduni e numerosi appuntamenti associativi e societari, tra l’8 e l’11 marzo il 51esimo Congresso nazionale Associazione microbiologi clinici italiani; dal 13 al 15 l’European robotics forum e dal 21 al 23 marzo il 23esimo Congresso nazionale Società italiana di parodontologia e implantologia.