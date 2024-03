Rimini, Ieg chiude il bilancio con numeri record: proposto un dividendo di 0,14 euro per azione

Il consiglio di amministrazione di Ieg ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. I ricavi hanno raggiunto la quota record di 212,4 milioni di euro, +32,4% rispetto l’esercizio precedente. Nella nota di Ieg si evidenzia anche un Adjusted Ebitda migliore di sempre a 49,5 milioni di euro; Adjusted Ebitda margin al 23,3%, +12,1 pts rispetto l’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta a è a quota 71,9 milioni di euro, in miglioramento di 23,4 milioni. I ricavi del quarto trimestre 2023 ammontano a 62,7 milioni (+ 6,9 milioni rispetto all’ultimo quadrimestre del 2022). È stata proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,14 euro per azione.

Un utile di 13,3 milioni

Così il Gruppo Ieg in una nota: “Il Gruppo chiude il 2023 con ricavi pari a 212,4 milioni di euro, in aumento di 52, milioni di euro rispetto ai 160,4 milioni registrati nel 2022. Il Gruppo consolida il record di fatturato grazie alla solida crescita organica che ha portato alcuni eventi a raggiungere le performance migliori di sempre, ma anche grazie alla ripresa dei volumi post-pandemia, che aveva ancora penalizzato il primo trimestre 2022 con lo slittamento di alcune manifestazioni, contraendone volumi espositivi e visitazione.

L’EBITDA Adjusted pari a 49,5 milioni di euro, in miglioramento di 31,5 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2022 quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 18,1 milioni di euro, ma in incremento anche rispetto al 2019 ultimo esercizio pre-pandemia, che ha rappresentato, per il Gruppo, l’anno record in termini di fatturato e marginalità. L’EBITDA margin si assesta al 23,3%, recuperando 12,1 punti percentuali rispetto al 31 dicembre 2022, grazie ai maggiori volumi e ad un parziale recupero sui prezzi, nonostante le pressioni inflattive che continuano ad influenzare le forniture specie dei servizi correlati, dei trasporti e dei materiali.

L’EBIT Adjusted ammonta a 31,6 milioni di Euro, in aumento di 29,4 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente, segna il miglior risultato del Gruppo di sempre con una redditività operativa pari al 14,9% dei ricavi, rispetto al 1,4% del 31 dicembre 2022.

Il Gruppo chiude l’esercizio con un utile pari a 13,3 milioni di euro, in aumento di 14,2 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente, in cui era in perdita per 0,8 milioni di euro”.