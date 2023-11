Rimini, i taxisti bocciano le nuove licenze: meglio corsie preferenziali

Imbottigliato nel traffico, quello che durante i grandi eventi in Fiera, paralizza, per l’intera mattinata, la città, Alessandro Taranto, presidente della cooperativa Taxi Rimini, ne approfitta per analizzare alcuni punti «controversi» del decreto Asset sulle nuove licenze considerandoli «per certi versi, incomprensibili». Stigmatizza Taranto: «Intanto, mentre leggo sul giornale la notizia di queste nuove autorizzazioni a carattere stagionale o annuale, per portare i clienti dagli alberghi di Marina centro alla Fiera impiego, così come i miei colleghi, 45 minuti. Altro che nuove licenze. La priorità a Rimini è solo e sempre una: le corsie preferenziali per bus e taxi che mancano. E senza le quali non saranno certo 14 taxisti in più a migliorare le cose».

Aggiunge, poi, stizzito, Taranto: «È inutile continuare a parlarne, basterebbe mettersi in auto per constatarlo di persona. Comunque, ad ogni grande appuntamento fieristico: Ecomondo, Sigep, Meeting, siamo costretti a denunciare, come una sorta di disco rotto, quello che accade: via XXIII Settembre, via Coletti, nell’orario clou, vale a dire dalle 8 alle 11, “murate” dal traffico; i viali del lungomare, viale Vespucci in primis, impraticabili; via Roma, nei giorni di mercato, trasformata in una colonna continua d’auto. Devo aggiungere altro? Ah, dimenticavo: dall’ospedale alla stazione impieghiamo 25 minuti. Ditemi voi se si può lavorare così».

“Non ci siamo proprio”

Sfogo a parte, il presidente della cooperativa (60 taxisti associati, gli altri 11 fanno servizio autonomo), entra nel merito delle nuove norme adottate dal governo, che, da qui a qualche mese, consentiranno ai Comuni, sede di aeroporto (come Rimini e Riccione), di rilasciare, attraverso un concorso straordinario a procedura semplificata e accelerata, il 20% di licenze taxi aggiuntive (l’assessora alla Mobilità, Roberta Frisoni, ha già annunciato che entro Natale il dossier per la richiesta sarà inviato all’Autorità di regolazione dei trasporti). Con un particolare, però, che solleva forti dubbi nella categoria: le nuove autorizzazioni dovranno essere a carattere temporaneo o stagionale e avere una durata non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di altri dodici mesi.

“Quello che non va”

Stigmatizza Taranto: «Sembra normale questo? Dunque, facendo un veloce ragionamento e seguendo la logica di questa norma, il nuovo tassista dovrebbe recarsi in concessionaria, acquistare un’auto fiammante, meglio se ecosostenibile, elettrica quindi, spendere qualcosa come 25-30mila euro, e mi tengo basso, e poi? Dopo appena un anno, o al massimo due, chiuderla in garage? Oppure vivere di speranza? Aspettare cioè, che il governo si ricordi di varare un’altra norma, che renda stabile, e non più precario, il suo lavoro. Ma cos’è uno scherzo? E ricordo che questa “emergenza”, come qualcuno la chiama, dovuta a questa presunta “carenza” di taxisti, esplode solo in caso dei grandi eventi o d’estate. Perché poi, durante il resto dell’anno, tipo un 20 novembre o un 27 gennaio qualsiasi, solo per fare un esempio, di taxi pieni ne girano ben pochi a Rimini».

Non solo, il presidente della cooperativa Taxi Rimini evidenzia anche gli eventuali rischi che l’intera categoria potrebbe correre. «Se uno viene messo nelle condizioni di operare come stagionale - spiega Taranto -, alla scadenza, magari dei 4 o 6 mesi di licenza o di un anno, si ritrova, poi, disoccupato. E nella condizione, comunque, di dover portare a casa uno stipendio. Così, avendo speso una bella cifra per l’auto, invece di tenerla ferma potrebbe utilizzarla, abusivamente, servendo, a prezzo ribassato rispetto al nostro, quella fetta di clientela che si è già ritagliato. Ma poi mi chiedo: chi è quella persona disposta a spendere 30 mila euro per comprare una vettura sapendo che dopo un anno o al massimo due non potrà più usarla?».