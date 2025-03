Rimini, i ragazzi del Progetto Mentore al San Carlo di Napoli

Si è chiusa con un viaggio nelle bellezze di Napoli, tra la magia del grande balletto al Teatro San Carlo e l’arte che parla alla contemporaneità più urgente di Banksy anche l’edizione 2024 del Progetto Mentore, iniziativa storica della Sagra Musicale Malatestiana che da ormai diciotto anni offre l’opportunità ai più giovani di avvicinarsi al teatro e scoprire la cultura musicale. Quest’anno sono stati oltre 60 i ragazzi e le ragazze che hanno aderito al progetto e che prevede una sorta di ‘di adozione musicale’ da parte di aziende o privati cittadini permettendo a giovani under 25 di usufruire di un abbonamento gratuito per i concerti sinfonici della Sagra Musicale Malatestiana, oltre che di partecipare ad incontri dedicati e di fare esperienze di ampio respiro, anche assistendo a spettacoli nei teatri più prestigiosi d’Italia.

In questa stagione dunque i ragazzi hanno potuto vedere ed ascoltare alcune tra le più grandi orchestre e direttori del panorama internazionale che si sono alternati sul palco del Teatro Galli per la 75esima edizione della Sagra, come la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin diretta da Vladimir Jurowski e ancora l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Oltre ad essere invitati a conoscere le altre proposte del cartellone – dai concerti di musica da camera alla lirica – sono stati organizzati quattro incontri di approfondimento dedicati alla musica classica specificamente pensati e rivolti ai ragazzi iscritti al Progetto Mentore che, sedendosi sul palco di un teatro aperto appositamente per loro, sono diventati protagonisti della scena.

Un viaggio nella cultura musicale che si è chiuso con un vero e proprio viaggio a Napoli il 2 e 3 marzo scorsi a cui hanno partecipato circa una trentina di ragazzi, con la visita alla mostra The world of Banksy all’Arena Flegrea e con l’ingresso al Teatro San Carlo per assistere al balletto Serge Lifar/Roland Petit/William Forsythe.

“Il Progetto Mentore è un fiore all’occhiello delle nostre proposte che guardano ai giovani – sottolinea l’assessore alla Cultura Michele Lari - Un progetto che pone un seme per il futuro: dopo i primi tre anni di abbonamento gratuito infatti i ragazzi e le ragazze possono continuare ad assistere ai concerti della Sagra pagando biglietti ad un prezzo ridotto per i sette anni successivi. Un meccanismo che vuole agevolare un legame di fedeltà alla Sagra e soprattutto consentire alle nuove generazione di continuare a respirare musica e bellezza, in condivisione con i coetanei. Non il pubblico del futuro, ma il pubblico di oggi a cui dobbiamo guardare per crescere come comunità e come città”.

La campagna per il sostegno ai giovani del progetto è ufficialmente aperta per il 2025: il costo di un abbonamento per un giovane è di 200 euro, si può aderire contattando gli uffici della Sagra allo 0541 704294/96, sagramalatestiana@comune.rimini.it.