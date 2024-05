Rimini. I bagnini minacciano lo sciopero a inizio giugno: «Dateci subito una legge»

RIMINI. «Aspettiamo gli esiti del tavolo tecnico a Palazzo Chigi. Dopodiché decideremo cosa fare». Maurizio Rustignoli, presidente nazionale di Confesercenti balneari, non retrocede di un millimetro. E, sulla situazione di caos generatasi intorno alle concessioni per la gestione delle spiagge, tra sentenze del Consiglio di Stato spesso contraddittorie e posizioni del governo di puro immobilismo, rilancia l’azione di lotta annunciata durante la manifestazione di protesta tenutasi in piazza Sant’Apostoli, a Roma, a metà aprile.

«L’auspicio – sottolinea il sindacalista - è che dal tavolo tecnico di questo pomeriggio (ieri, ndr), un “tavolo” peraltro prettamente istituzionale e non aperto alle associazioni di categoria, emerga, finalmente, qualcosa di concreto. Che dia certezze per la stagione in corso e per quelle future. Altrimenti lo sciopero con chiusura degli stabilimenti balneari, che abbiamo annunciato per inizio giugno, sarà inevitabile».

Pericolo serrata

La stanchezza è palpabile tra i bagnini. In particolare tra quelli della Riviera, territorio che più di altri vive di turismo balneare. Osserva Riccardo Ripa, presidente Sib-Confcommercio della provincia di Rimini: «Il fatto che il governo abbia deciso di anticipare di diverse settimane il Tavolo tecnico interministeriale, che era inizialmente previsto per il 12 giugno, è sicuramente di buon auspicio. Perché manda un segnale che a Roma si sia compreso quanto sia necessario dare risposte chiare e certe al comparto, ovvero ad oltre 30mila imprese e 100mila addetti che vivono nell’incertezza più totale a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva. Una cosa, però, è certa – avverte Ripa -: se non si arriverà ad una legge nazionale valuteremo ulteriori iniziative di protesta, compresa la serrata. Questo non per fare minacce, ma per sensibilizzare governo e parlamento». Fronte compatto, dunque, quello creatosi con la manifestazione romana dell’11 aprile. A dimostrazione di un settore fortemente esasperato dopo mesi di silenzio dell’Esecutivo e dopo che Roma aveva avanzato la possibilità di bypassare la Bolkestein attraverso la mappatura delle coste.

Puntualizza Rustignoli: «Noi rimaniamo a quanto ci è stato detto dal ministero in tutti questi mesi, e cioè che la risorsa spiaggia non è scarsa perché solo il 33% dell’arenile è in concessione, mentre il 67% è libero. Dunque, ci aspettiamo che quello che è stato misurato e mappato diventi legge».

«Dateci una legge»

Ma non solo. Aggiunge, allora, Ripa: «Ciò che chiediamo alla politica è sempre la stessa cosa: un improcrastinabile provvedimento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione e dia certezze a tutte le imprese coinvolte, ma anche a tutte le istituzioni che al momento si trovano davanti a tanta confusione e che sono chiamate a districarsi tra varie sentenze e pronunciamenti nazionali e internazionali». In poche parole una legge quadro. Conferma il presidente Confesercenti balneari: «Ci sono tanti comuni che hanno già avviato i bandi di gara, ognuno, però, con norme fatte in casa e non uniformi sull’intero territorio nazionale. Una cosa grave che potrebbe condurre verso una stagione di ricorsi e contro ricorsi. Ecco perché – chiosa Rustignoli - chiediamo al governo di varare una legge chiara, che indichi alle amministrazioni comunali come effettuare le evidenze pubbliche e che tipo di indennizzo riconoscere ai gestori uscenti, con tanto di perizia asseverata che si basi sull’effettivo valore commerciale dell’impresa».