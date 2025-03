Era certo di non avere alzato il gomito la sera in cui risultò positivo all’etilometro. Ma gli agenti della polizia locale di Rimini gli hanno fatto il verbale di “guida in stato di ebbrezza”. Una batosta: multa e ritiro della patente.

L’automobilista, un professionista di 56 anni, ha però ottenuto l’annullamento della contravvenzione e ora valuta la possibilità di rivalersi sul Comune per i danni subiti. Il giudice di pace di Rimini, con sentenza non impugnata e quindi passata in giudicato, ha accolto il ricorso del professionista: c’è il dubbio che lo strumento utilizzato dai vigili non abbia funzionato correttamente. La cadenza della “revisione” era, infatti, irregolare: si tratta di un obbligo annuale che certifica la calibrazione e la taratura dell’etilometro.

