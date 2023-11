Rimini, guida ubriaco, ma ha solo il foglio rosa: multa di 725 euro

Sono stati diversi i controlli alla circolazione stradale, svolti dalla Polizia Locale anche in questo ultimo fine settimana. Servizi che si sono concentrati sulla prevenzione della sicurezza sulle strade, soprattutto in riferimento alla prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato d’ebbrezza. 40 i veicoli controllati in due differenti posti di controllo, per i quali 15 conducenti sono stati sorpresi con un tasso alcolemico superiore al quello consentito dalla Codice della Strada. Tra i 15 sanzionati, 8 sono stati quelli che hanno violato la legge che prevede e il ritiro immediato della patente di guida con una sospensione da 3 a sei mesi, la decurtazione di 10 punti e la multa di 544 euro. Tra questi è stata fermata una persona che circolava con il ‘foglio rosa’. Violazione che prevede l’aumento della sospensione della patente da 4 a 8 mesi e una sanzione di 725 euro.

Quattro persone invece si sono viste notificare la sanzione penale (art 186 comma 2 Lett B) per la quale è scattato, oltre al ritiro immediato della patente di guida da 6 mesi ad un anno, la decurtazione di 10 punti e la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Ad un conducente inoltre è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico di 1,80 (g/l), ovvero più del triplo di quello consentito, il più alto registrato nel fine settimana. Valore che - essendo superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) - ha comportato una sanzione accessoria del ritiro immediato della patente di guida da 1 a 2 anni, la decurtazione di 10 punti e la denuncia in stato di libertà. In questo caso il veicolo, essendo di proprietà del conducente, è stato sottoposto al vincolo del sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Sono due invece i giovani neopatentati, che avrebbero dovuto far segnare all’etilometro il valore zero e che hanno avuto una sanzione amministrativa da euro 169,00 e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Quello dei controlli per la guida in stato d’ebbrezza è un impegno che si diversifica in tante zone del territorio comunale, soprattutto in quelle della movida e nei fine settimana. Un’attività che da inizio anno al 31 ottobre scorso, ha fatto registrare complessivamente 3728 controlli finalizzati alla verifica della guida in stato d’ebbrezza e alterazione psicofisica (erano 2536 nei 12 mesi del 2022). Controlli da cui sono emerse 335 sanzioni amministrative (124 complessivamente nel 2022), 315 sanzioni penali (152 quelle del 2022) e 20 sanzioni penali legate alla guida in alterazione per uso di sostanze (13 erano in tutto quelle registrate l’anno precedente). Numeri che in questi primi 10 mesi dell’anno hanno portato alla sospensione di 577 patenti di guida (erano 238 in tutto il 2022).