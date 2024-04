Rimini, guida per troppe ore e tenta di corrompere un poliziotto. Camionista a rischio processo

Ha guidato il suo camion per un numero di ore superiore al consentito dalla legge e quando una pattuglia della polizia stradale lo ha fermato per un controllo di routine, la verità è subito venuta a galla. E di fronte a un futuro senza più la possibilità di lavorare (almeno per un certo periodo) un autista moldavo di 57 anni è riuscito anche a peggiorare la situazione cercando di corrompere un poliziotto e offrendo denaro in contanti. Risultato? Denuncia per istigazione alla corruzione, un reato per il quale adesso rischia una condanna dai 4 ai 7 anni di reclusione.

