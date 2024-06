Rimini, Guardia Medica Turistica: gli operatori alla sala civica di Viserba

L’amministrazione comunale di Rimini ha sottoscritto un accordo con Ausl Romagna per l’utilizzo a titolo gratuito della sala civica di Viserba e dei locali vicini che accoglieranno gli operatori del 118 e i medici che presteranno servizio di Guardia Medica Turistica. L’autorizzazione fa seguito alla richiesta arrivata all’Amministrazione dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna di poter utilizzare come negli anni precedenti la sala al primo piano di via Mazzini 22 per consentire lo stazionamento temporaneo degli operatori del Servizio Emergenza durante il periodo estivo e di poter avere la disponibilità anche degli spazi attigui per consentire l’attivazione di una postazione ambulatoriale per il servizio di Guardia Medica Turistica, sempre ne periodo giugno – settembre. Si andrà quindi a creare un polo di assistenza sanitaria e di servizi stagionale dedicato ai cittadini e ai turisti.

“L’accordo va in continuità con il percorso di collaborazione avviato tra Amministrazione e azienda sanitaria orientato ad una diffusione dei servizi e dei presidi sanitari sul territorio e che vede il Comune affiancare e lavorare in sinergia con l’Ausl per garantire il più possibile un servizio di prossimità – sottolinea l’assessore Kristian Gianfreda – Lo stesso obiettivo comune che ci ha portato a trovare la sede del nuovo immobile a Corpolò da destinare ad ambulatorio medico, acquisito circa tre settimane fa dall’Amministrazione e messo a disposizione per offrire alla comunità un servizio di cui si era manifestata l’esigenza. Ugualmente ci stiamo muovendo su Miramare, dove nascerà il primo degli snodi territoriali, spazi pensati per potenziare ed estendere le attività domiciliari di carattere sociosanitario, aumentando quindi l’accessibilità e la rete di servizi ai cittadini”.