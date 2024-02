RIMINI. Grave infortunio sul lavoro ieri pomeriggio a Rimini poco prima delle 18. Un cittadino straniero di origini moldave che stava lavorando in un cantiere in via Garattoni a San Giuliano è caduto nel vuoto finendo a terra dopo un volo di circa dieci metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. L’uomo è stato portato in un primo momento all’ospedale di Rimini e poi, viste le gravi condizioni, al Bufalini di Cesena.