Rimini, gli ridanno la patente e beve per festeggiare: nuovo ritiro dopo poche settimane

Aveva ricevuto la patente di guida solo da qualche settimana, dopo tre mesi di sospensione. Una sanzione che non gli è bastata a cambiare la brutta abitudine di mettersi al volante dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. Si è visto così ritirare di nuovo la patente di guida conducente di un veicolo, fermato a Miramare, che ha fatto registrare all’etilometro un valore non consentito dal Codice della Strada.

In tutto 13 patenti ritirate

Sono stati circa una quarantina i veicoli controllati complessivamente dalla Polizia Locale per garantire la sicurezza sulle strade e la prevenzione degli incidenti stradali causati anche da chi si mette al volante dopo aver bevuto troppo.

13 le patenti ritirate da due differenti pattuglie della Polizia Locale di Rimini, in azione su tutto il territorio comunale. La prima pattuglia è quella degli uomini in borghese della squadra giudiziaria che, con un posto di controllo a Miramare, ha controllato circa 35 veicoli, contravvenendone 12 per la violazione prevista dall’articolo 186 del Codice della Strada. Di cui 6 per la sola violazione amministrativa, 3 per quella penale che può portare ai lavori di pubblica utilità e 3 contestate a neopatentati che hanno l’obbligo di avere ‘zero’, come valore segnato dall’alcol test. Tra le prime sanzioni amministrative anche il conducente recidivo che si è visto sottrarre la patente appena riconsegnata dalla Prefettura.

Insieme alla squadra giudiziaria nel fine settimana era operativa anche la pattuglia del Nucleo Mobile, che oltre a essere intervenuta per rilevare alcuni incidenti stradali ha controllato la circolazione nella zona centrale della città, fermando altri veicoli e sanzionando un altro conducente per guida in stato d’ebbrezza.