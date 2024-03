Rimini, gli hotel e lo scippo del personale: “Non possiamo sfidarci a chi offre di più”

C’era una volta il fair play in Romagna. E no, lo sport non c’entra nulla. In ballo c’è quell’antichissimo codice di regole non scritte che, sin dagli albori del turismo, regola routine e quieto vivere.

Un esempio su tutti? In caso di sold out, si dirottano dal collega albergatore i turisti “fai da te” che non credono al valore delle prenotazioni più che alla vita su altri pianeti. In cima alla piramide del buon senso si stagliano poi le consuetudini d’oro, in una liturgia che poco ha da invidiare alle tavole affidate a Mosé sul monte Sinai. Primo comandamento: “Non scipperai il personale d’altri”. Peccato che, con buona pace della tradizione, quest’ultima regola sia appena andata in frantumi, complice l’annosa penuria di dipendenti. Ad esser più gettonati, nei furti in corso nel Riminese, i 40-50enni italiani, forti di esperienza sul campo. Carte rovesciate, dunque, rispetto alla narrazione corrente, in cui per far carriera si ha la scadenza come i barattoli di fagioli.

Nel Far West in salsa romagnola i titolari “razziati” attendono il Giuda di turno all’angolo tra le due strutture ricettive che spesso sorgono sulla medesima stradina frontemare. Nocche sui fianchi e occhi a feritoia. Ci manca solo la palla di sterpaglia che rotola sullo sfondo contro una calura che deforma i contorni del paesaggio. Ma non basta. Chi rimane nelle fila lealiste di un personale sempre più ridotto alza la testa e mette sul tavolo nuove condizioni ritoccando i compensi. Del fronte rovente parliamo con Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi Rimini.

Rinaldis, con puntualità elvetica anche la stagione 2024 si prospetta in salita quanto a personale..

«Facciamo i conti con un problema che si ripresenta ogni anno e non solo per il settore alberghiero. È sempre più difficile trovare il bandolo della matassa. Non aiuta procrastinare l’età dell’ingresso nel mondo dei lavori per i giovani, né i nodi che precludono l’apprendistato. Il lato più brutto dell’intera faccenda è che molti si stanno disamorando dei mestiere tipici della Romagna».

Sono i giovani che si confermano i grandi desaparecidos chiedendo weekend libero e orari salvasvago?

«Sì, ma non bisogna demonizzarli».