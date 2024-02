Rimini. Giovane col visto turistico spacciava droga in monopattino

RIMINI. Un 22enne dell’Est Europa è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, con visto turistico, già noto alle forze dell’ordine è finito nella rete dei carabinieri che avevano ricevuto diverse segnalazioni che parlavo di una persona che con fare sospetto, a bordo di un monopattino, si recava più volte, in prossimità di una siepe, nell’arco della stessa giornata. Pertanto, nel pomeriggio di domenica è stato approntato un servizio di appostamento e dopo circa due ore sopraggiungeva il ragazzo a bordo del monopattino. Dopo essersi fermato in zona Marina Centro, si chinava e raccoglieva un calzino tra i rami di una siepe. A quel punto i militari intervenivano immediatamente e controllavano il giovane recuperando il calzino che all’interno conteneva 53 dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina per un peso complessivo di 28 grammi circa. Al termine degli accertamenti il fermato è stato dichiarato in stato di arresto. Oggi il giudizio direttissimo.